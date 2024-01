Amaris De Fauw is de Krak van Damme: “Ik wil me blijven inzetten voor het goede doel”

Amaris De Fauw mag zich omwille van haar inzet voor De Warmste Week – waarvoor ze een biertje liet brouwen en verkocht – een jaar lang De Krak van Damme noemen. Met haar 17 lentes is ze meteen de jongste Damse Krak ooit. “Na mijn middelbaar ga ik sowieso in een sociale richting verder studeren”, aldus Amaris.

Een Krak van Damme van slechts 17 jaar oud: in onze herinnering en ervaring is het nog niet eerder voorgevallen. Amaris De fauw uit Sijsele zette die opmerkelijke prestatie neer. Ze heeft haart titel te danken aan het sterke inzet voor het goede doel; meer bepaald voor De Warmste Week die eind vorig jaar met bijzonder groot succes op ’t Zand in Brugge neerstreek.

Amaris, laatstejaarsstudent economie-moderne talen aan het Onze-Lieve-Vrouwe College in Assebroek (OLVA) liet samen met haar vader Kurt De Fauw een biertje brouwen voor het goede doel. Kurt bracht jarenlang met zijn vennoot Dieter Mestdagh als de Damse Brouwers het Damme Bier op de markt. Gezien hun drukke hoofdberoep, respectievelijk kinesist en boekhouder, besloten Kurt en Dieter in 2022 hun brouwerij/bierfirma te verkopen. “Vanuit de school werd een mailtje rondgestuurd naar de leerlingen met de vraag naar ideetjes voor De Warmste Week. Ik sprak erover met mijn papa en we kwamen eigenlijk samen op het idee. Hij vond het ook wel leuk om nog één keer te brouwen en dan voor het goede doel”, liet Amaris ons eerder al weten. “Op de school vonden ze het ook meteen een tof idee. Ik koos de naam Sans Soucis (zonder zorgen, red.) voor het biertje, want het thema van De Warmste Week is dit jaar immers opgroeien zonder zorgen. En ik ontwikkelde ook zelf het ontwerp van het etiket, met als logo de vlam van De Warmste Week waar de school OLVA als kloppend hart staat. Sans Soucis is een ambachtelijk, helder blond bier met een eerder licht alcoholpercentage van 5,5 procent. Het wordt per sixpack verkocht aan de prijs van 13 euro.”

De verkoop van het biertje liep bijzonder vlot. Amaris en haar papa slaagden erin om via de opbrengt een bedrag van 1.500 euro over te maken aan De Warmste Week. “Ik was echt wel verrast toen ik vernam dat ik tot De Krak van Damme was verkozen. Dit had ik niet zien aankomen”, reageert Amaris op haar overwinning. “Maar natuurlijk ben ik er heel blij mee en zeker omdat het voor een mooi initiatief is waarbij jongeren die het moeilijk hebben worden geholpen.”

“Hoe ik campagne heb gevoerd? Ik heb een link naar jullie artikeltje over mijn kandidaatschap als Krak op Facebook en op Instagram geplaatst. En natuurlijk heb ik aan familie en vrienden gevraagd om voor mij te stemmen. Op mijn school werd er via de directie een mail rond gestuurd met de vraag om me te steunen. En blijkbaar heeft dit zijn vruchten afgeworpen. Ik was erg fier dat ik ook namens de school de cheque van 1.500 euro mocht gaan afgeven op ’t Zand in Brugge tijdens De Warmste Week. En of De Warmste Week nu volgende keer weer naar Brugge komt of niet, sowieso zal ik me er opnieuw voor inzetten.”

“Ik zou graag in een sociale richting verder studeren” Ook schrijfster en dichteres Delphine Lecomte kocht een pakketje bier, vernamen we. Hoe is dat gegaan? “Mijn papa organiseert ieder jaar bij ons thuis in Sijsele een avond met voordrachten en amusement voor zijn vrienden. En bij de jongste editie was Delphine Lecompte daar dus bij. Ze bracht een boeiende voordracht, was heel vriendelijk en ook direct bereid om een sixpack biertjes aan te kopen. Dat was een mooie ervaring voor mij.” Hoe heb je zelf De Warmste Week ervaren? “Dat was echt een prachtig evenement. We mochten de cheque gaan afgeven in een soort container van de VRT-televisie op ’t Zand en daar werd dan ook een filmpje van gemaakt dat op de sociale media werd geplaatst. Op televisie zelf zijn we niet geweest, maar ik wel ben er wel in geslaagd om een pakketje bier van in het publiek te overhandigen aan presentator Sam De Bruyn.” Wat brengt de toekomst voor jou? Wil je je nog verder sociaal engageren? “Na het afwerken van mijn middelbare studies zou ik graag in een sociale richting verder studeren. Ik denk aan ergotherapie, logopedie of psychotherapie. Sowieso iets waarbij ik mensen kan helpen.”