Alberic Godderis is de Krak van De Panne: “Ik streef de perfectie na bij al mijn restauraties”

Alberic Godderis

Privé

Alberic Godderis is geboren in Veurne, maar zijn roots liggen in De Panne. In de jaren dat hij in het Utrechtse Museum Speelklok werkte, leerde hij zijn vrouw, Anna Aerts, kennen. Nu wonen ze met de kinderen Leah (5) en Eva (3) in Adinkerke.

Loopbaan

Alberic ging in 2010 aan de slag in Museum Speelklok in Utrecht. Eerst als restaurateur van wind-instrumenten, later als hoofd van het restauratie-atelier. Daarnaast restaureerde, taxeerde en verhuurde hij orgels op zelfstandige basis. In 2020 startte hij zijn draaiorgelatelier in Adinkerke waar hij naast restauraties ook nieuwe instrumenten en orgelboeken maakt.

Vrije Tijd

In zijn vrije tijd raast Alberic over het strand in zijn kitebuggy.