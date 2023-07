331 euro per maand: nergens is een sociale woning huren zo goedkoop als in West-Vlaanderen

Nergens ligt de huurprijs voor een sociale huurwoning zo laag als in West-Vlaanderen. In 2023 was dit gemiddeld 331 euro in onze provincie. Een derde meer dan 10 jaar geleden, maar toch nog altijd het laagste bedrag in Vlaanderen.

Ouder dan 60

Tien jaar geleden betaalde je gemiddeld 249 euro per maand voor een sociale huurwoning in West-Vlaanderen, tegenwoordig moet je 331 euro neertellen. Wij kennen de sterkste stijging, maar toch betalen we nog steeds het minste. In Vlaams-Brabant – de duurste provincie – ligt de gemiddelde huurprijs op 370 euro. Het gaat hier over woningen die ter beschikking worden gesteld via een officiële sociale huisvestingsmaatschappij of een sociaal verhuurkantoor aan mensen die het uitzonderlijk moeilijk hebben om op de private huurmarkt een woning te vinden. (lees verder onder de grafiek)

Momenteel telt West-Vlaanderen 35.704 sociale huurwoningen, daarmee staan we op de derde plaats in de lijst van de Vlaamse provincies. Zetten we dit cijfer echter in verhouding tot het inwonersaantal, dan leren we dat onze provincie bovenaan de rankschikking komt te staan. Per 100 particuliere huishoudens hebben wij namelijk 6,6 sociale woningen, het hoogste aantal in het Vlaams gewest. Toch blijken dat er niet genoeg te zijn, want de wachtlijsten én wachttijden zijn ellenlang. Tegelijk staan er momenteel 2.421 sociale woningen (structureel) leeg in West-Vlaanderen, dit om verschillende redenen. (lees verder onder de grafiek)

In onze provincie zijn het voornamelijk oudere mensen die in aanmerking komen voor zo’n woning, meer dan de helft van de sociale huurders zijn ouder dan 60 jaar. Nog eens 20 procent valt in de leeftijdscategorie van de 50 tot 59-jarigen. (lees verder onder de grafiek)

9 op 10

Een laatste kenmerk van de sociale huurders is de nationaliteit. Nergens zijn er zoveel Belgen die een sociale woning huren als bij ons. Die doelgroep is goed voor 90 procent van alle sociale huurders. In Vlaanderen is dat gemiddeld 8 op 10. Ongeveer 3 procent van de overige woningen wordt verhuurd aan een West-Vlaming met een EU-paspoort, de laatste 7 procent wordt bewoond door mensen die een nationaliteit van buiten de EU hebben.