Bijna vier jaar wachten op sociale woning

Voor het eerst in lange tijd is het aantal kandidaat-huurders voor sociale woningen gedaald. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Matthias Diependaele (N-VA). Anderzijds is de wachttijd, ook in West-Vlaanderen, wel toegenomen.

Eind 2022 stonden in totaal 176.026 mensen op de wachtlijst om een sociale woning te huren via een van de 41 woonmaatschappijen. Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA) geeft toe dat die daling grotendeels het gevolg is van de actualisatie van de cijfers. “Om het andere jaar doen de woonmaatschappijen een check bij al hun kandiddaat-huurders met de vraag of zij nog op de wachtlijst willen staan”, klinkt het. Sinds 2011, met 91.572 kandidaat-huurders, gingen de cijfers alleen maar in stijgende lijn tot de piek in 2021 met 182.436 mensen op de wachtlijst.

Ook in West-Vlaanderen stonden er eind 2022 minder mensen op de wachtlijst dan eind 2021, respectievelijk 31.009 tegenover 32.383. Slechter is het gesteld met de wachttijd voor een sociale woning. Die is gestegen, van 1.131 dagen in 2018 tot 1.337 dagen in 2022. Dat betekent dus dat West-Vlaamse kandidaat-huurders bijna vier jaar moeten wachten tot ze een sociale woning kunnen huren. Minister Diependaele is echter hoopvol. “Uit de eerste cijfers van 2023 blijkt dat het bouw- en renovatieritme opnieuw stijgt. In de eerste jaarhelft van 2023 werd maar liefst 82 miljoen euro meer geïnvesteerd in projecten ten opzichte van diezelfde jaarhelft in 2022”, klinkt het.

Vlaams Parlementslid Maxim Veys (Vooruit) uit Kortrijk is niet onder de indruk. “De realiteit is dat er elk jaar minder woonprojecten worden opgezet en dat gemeenten die hun best niet doen ongemoeid gelaten worden door de minister. Enkele gemeenten zijn niet solidair. Was ik minister van Wonen, dan zou ik toch eens gaan praten met die lokale besturen maar zelfs dat doet minister Diependaele niet”, sneert hij. Concreet gaat het volgens Veys om de gemeenten Ichtegem, Damme, Ardooie, Zedelgem, Jabbeke, Pittem en Zuienkerke.