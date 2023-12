2023 bracht redding voor De Lustige Velodroom in Blankenberge: “We kijken al uit naar opstart”

De toekomst van de Lustige Velodroom was lang onzeker, maar Tim Poriau en Lana Petit brachten dit jaar redding. De jonge nieuwe uitbaters zitten boordevol ambitie. “We kijken zelfs al uit naar het honderdjarig bestaan van de piste in 2033.”

De legendarische wielerpiste op de zeedijk stond sinds voorjaar 21 te koop. “We hadden toen ook al interesse getoond, maar de prijs lag nogal aan de hoge kant en we hadden op dat moment nog maar net onze tweede fietsenwinkel geopend in Ingelmunster. Kortom redenen genoeg om de overname nog even on hold te zetten”, aldus Tim. Ondertussen is de zaak dus toch beklonken.

Leuk detail: Tim en Lana waren in een vorig leven allebei profwielrenner. “Lana was een tijdje actief als eliterenster, ikzelf heb van mijn 12de tot mijn 28ste gekoerst op continentaal niveau en heb ook redelijk wat ervaring op de piste. Als kleine uk heb ik dikwijls rondjes gefietst op de Blankenbergse velodroom: we verbleven hier ’s zomers altijd op Camping Jamboree”, vertelt Tim.

Iconische attractie

Het koppel verhuurt ook billenkarren aan de kust. “Ik ken dus wel wat van lassen en heb ervaring met schrijnwerk. Dat zal allicht nog wel van pas komen bij de velodroom: die gaat al 90 jaar mee”, knipoogt Tim. Zijn voorganger Thierry Monbaliu mocht afgelopen seizoen nog die 90 kaarsjes uitblazen. “Lana en ik zijn er allebei erg trots op dat we als jong koppel zo’n iconische attractie mogen en kunnen overnemen. Eddy Merckx reed hier naar verluidt zijn eerste rondjes, het zou een droom zijn om hem op een dag nog eens te mogen verwelkomen op de piste. Maar De Lustige Velodroom heeft voor mij ook iets van een volkskermis: het is voor jong en oud, arm en rijk, kortom voor iederéén”, klinkt het.

Tim en Lana hebben zelf grootse plannen met de piste. “Verandering van spijs doet eten, zeggen ze, maar het authentieke en familiale karakter van de velodroom willen we absoluut behouden. De gekke fietsjes zijn tenslotte voor veel mensen pure nostalgie. Anderzijds zijn we ook wel van plan om een aantal vernieuwingen door te voeren, zoals de verhuur van e-bikes bijvoorbeeld. Maar alles zal uiteraard wel in het teken van de fiets blijven staan, en de gekke fietsjes blijven de gekke fietsjes: een unieke attractie die bekend is in het hele land”, klinkt het. Aan de prijs willen Tim en Lana voorlopig ook niet raken. “Die blijft dezelfde: 3 euro voor een halfuurtje. Da’s een troef hé: waar vind je tegenwoordig nog iets voor die prijs?”, aldus Tim.

Thierry’s stijl is onnavolgbaar, maar Tim wil wel dezelfde ambiance blijven nastreven. “Thierry blijft ons ook met raad en daad bijstaan. Hij draagt de velodroom in zijn hart hé, het is daarom ook goed dat de attractie in Blankenberge blijft. De Lustige Velodroom is een monument, een stukje Blankenbergse folklore”, klinkt het.

Harde werkers

Thierry Monbaliu heeft zelf ook niks dan lof voor zijn opvolgers. “Blij dat het jonge mensen zijn, zo blijft de velodroom zijn familiale karakter bewaren. En Tim en Lana zijn allebei harde werkers. Ik voel dat ze nu al een hart hebben voor de velodroom. Mijn levenswerk is in goede handen. De eerstkomende jaren zal ik hen wel nog blijven opvolgen om de nodige knowhow over te brengen. Ze mogen altijd een beroep doen op mij”, klinkt het. Of Tim en Lana nog andere concrete nieuwe plannen hebben? “We zijn ook van plan om elektrische brommertjes en gocarts te introduceren op de piste, en te leveren op verplaatsing mits eigen transport. Daarnaast zouden we graag teambuildings willen aanbieden en zullen we ook zeeklassen verwelkomen op de piste. Maar alles op z’n tijd. Momenteel zijn we nog volop bezig met de restauratie van de piste”, zegt Tim.

Hij en Lana kijken uit naar de opstart in de paasvakantie. “Tuurlijk kijken we uit naar de nieuwe start. Laat ons hopen dat, met de nieuwe wind die er straks waait, de piste nog meer bekendheid mag genieten bij jong en oud. We kijken zelfs al uit naar het honderdjarig bestaan van de piste in 2033”, besluiten Tim en Lana enthousiast.