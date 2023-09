Na plasincident op feestje Vincent Van Quickenborne: voert ‘Q’ Team Burgemeester straks nog aan?

De saga rond het verjaardagsfeest van minister Vincent Van Quickenborne kende deze week weer enkele nieuwe wendingen. Heeft het incident impact op zijn politieke carrière en voert hij straks in Kortrijk opnieuw Team Burgemeester aan? Het zijn vragen voor professor lokale politiek aan de Universiteit Gent Herwig Reynaert.

Maandag maakte VRT NWS bekend dat minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) te zien is op beelden van de politiecamera’s in zijn straat, enkele uren nadat enkele gasten van zijn verjaardagsfeest van vorige maand tegen een politiecombi hadden geplast. De minister ging een dag later in de verdediging, en toonde eigen beelden van de camera’s aan zijn huis die volgens hem zijn onschuld bewijzen.

Voor interpretatie vatbaar

“De beelden waarop de minister staat zijn voor interpretatie vatbaar”, zegt professor Herwig Reynaert van de UGent. “De politieke spelletjes daarrond zijn volop bezig, maar voorlopig ziet het er naar uit dat men van een mug een olifant maakt. Bart De Wever zegt dat, als Van Quickenborne gelogen heeft, hij ontslag moet nemen. Ik heb de N-VA-voorzitter echter niet gehoord toen er vorige week beelden opdoken van Theo Francken die effectief aan het wildplassen was. Voor mij is Van Quickenborne onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Het parket voert onderzoek naar drie vrienden, niet naar de minister zelf.”

“Het ziet het er naar uit dat men van een mug een olifant maakt”

Herwig Reynaert blikt ook vooruit naar de politieke toekomst van Vincent Van Quickenborne. In Torhout besliste CD&V deze week dat burgemeester Kristof Audenaert lijsttrekker wordt bij de gemeenteraadsverkiezingen, en niet boegbeeld Hilde Crevits. Wat geeft dat straks in Kortrijk? “Normaal zal Vincent Van Quickenborne in West-Vlaanderen de lijsttrekker voor de Kamer zijn. Vraag is wat er zal gebeuren bij Team Burgemeester, de lijst van Van Quickenborne in Kortrijk”, vervolgt professor Reynaert.

Burgemeester

“Sinds hij in oktober 2020 minister werd in de regering-De Croo, vervangt Ruth Vandenberghe hem als burgemeester en is hij titelvoerend burgemeester. Vandenberghe was eigenlijk niet bedoeld als eerste opvolger voor het burgemeesterschap, maar ik heb wel de indruk dat ze dat op een goede manier doet. Stel dat zij Team Burgemeester trekt en Vincent Van Quickenborne lijstduwer wordt, én Team Burgemeester blijft de grootste partij in de coalitie, dan zal het met de nieuwe regels diegene met de meeste voorkeurstemmen zijn die burgemeester wordt. En dat is dus niet noodzakelijk de lijsttrekker. Mocht Ruth Vandenberghe de lijst trekken, zal ze volgens mij wellicht kunnen rekenen op een burgemeestersbonus, maar vraag is of ze in staat is om meer stemmen te halen dan Van Quickenborne.”

Een ‘Team’

Hoe geloofwaardig is het dat Vincent Van Quickenborne de lijst trekt als hij drie jaar geen burgemeester geweest is? “Daarom is het ook een ‘Team’”, lacht Reynaert. “Hij is wel nog altijd titelvoerend burgemeester en zal aantonen dat hij voor Kortrijk een aantal zaken uit de brand heeft gesleept. Bovendien is zijn stempel bij Team Burgemeester sterk aanwezig. Je mag er van uit gaan dat er binnen de lokale partij niet veel ‘bougeert’ zonder dat Van Quickenborne er zijn idee over zegt. Benieuwd dus wie straks het gezicht wordt van Team Burgemeester, maar volgens mij ligt Van Quickenborne daarvoor nog altijd in pole position.”