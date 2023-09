Privacy-experten hebben vragen bij beveiligingsbeelden Van Quickenborne

Op de privébewakingsbeelden die minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) aan VTM heeft vrijgegeven in het kader van het “plasincident” tijdens zijn verjaardagsfeest is een stuk van de openbare weg te zien. Volgens privacyjurist Matthias Dobbelaere-Welvaert overtreedt de minister daarmee de camerawet. Ook expert Willem Debeuckelaere stelt zich vragen bij de beelden, al kan het volgens beiden onder bepaalde omstandigheden wel. Volgens het kabinet van Van Quickenborne gaat het om camera’s die er op instructie van de veiligheidsdiensten zijn geplaatst naar aanleiding van de bedreigingen tegen zijn persoon.

Van Quickenborne ligt onder vuur omdat drie van zijn vrienden tijdens een verjaardagsfeest bij de minister thuis half augustus op een leeg politievoertuig dat in de straat geparkeerd stond zouden hebben geürineerd. De VRT berichtte maandag op basis van beelden van politiecamera’s dat de minister zelf – weliswaar uren later – ook op die beelden te zien is, en dat hij daarbij een “plasbeweging” zou maken. Daarop gaf Van Quickenborne dinsdag zelf andere, naar eigen zeggen “privébeelden” vrij aan VTM. Daarop is te zien dat hij achteroverleunt, en dat kan volgens de minister “geïnterpreteerd worden als een bepaalde beweging”, maar op basis daarvan is het volgens hem “verregaand” om af te leiden dat hij wist wat enkele van zijn gasten uren eerder hadden gedaan.

Nu is echter ook discussie ontstaan over de wettigheid van de beelden zelf. Daarop is immers een relatief groot stuk van de straat te zien, terwijl het filmen van de openbare weg door een privépersoon volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit, die zich op de camerawet beroept, “tot het strikte minimum moet worden beperkt”.

Blurren

Privacyjurist Matthias Dobbelaere-Welvaert is stellig: “Camera’s voor privégebruik mogen het publieke domein niet filmen. Als dat toch zo is, moet dat deel worden geblurd. Elke goedkope camera heeft die functie.” Het is mogelijk dat de camera’s aan de woning er hangen in het kader van de beveiliging van de minister, die eerder dit jaar moest onderduiken vanwege bedreigingen in het drugsmilieu, “maar dan is het aan de politie om daar publieke camera’s op te hangen”.

Ook privacy-expert Willem Debeuckelaere, die jarenlang lang aan het hoofd van de Belgische privacywaakhond stond, zegt dat een privécamera in principe niet de openbare weg mag filmen. Het kan wél als het om een politiecamera gaat, of wanneer er toestemming is verleend door de gemeente, stelt hij. Dat laatste kan het geval zijn omdat de minister werd bedreigd, stipt Debeuckelaere aan.

Op het kabinet van Van Quickenborne klinkt het dat de camera’s aan de woning geplaatst zijn in het kader van de beveiliging die de minister kreeg naar aanleiding van de dreigementen uit het drugsmilieu, “op instructie van de overheid”.

Hoe dan ook wordt er zelden gecontroleerd of privébeveiligingscamera’s al dan niet het openbaar domein filmen, en zijn ook sancties eerder zeldzaam, geven zowel Dobbelaere-Welvaert als Debeuckelaere aan. In principe staan er boetes op van 100 tot 10.000 euro.