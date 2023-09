Van Quickenborne verontschuldigt zich over plasincident in speciale Kamercommissie: “Dit was een middelvinger naar de politie en ik schaam me diep”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) heeft zich vandaag in de Kamercommissie van Justitie openlijk verontschuldigd voor incident tijdens zijn verjaardagsfeest. In de nacht van 14 augustus plasten drie gasten van het verjaardagsfeest van Van Quickenborne meermaals tegen de politiecombi, die vlak bij het huis van de minister staat. “Ik schaam me diep dat dat gebeurd is. Dit is een middelvinger naar de politie, mijn gezin en de andere genodigden en geen enkele persoon bij de politie verdient dit. Mijn vertrouwen in die mensen is erg beschaamd.”

“Het kan een plasbeweging zijn of luchtgitaar, maar het is in ieder geval niet in de buurt van een combi.” Dat zei vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD) over de videobeelden van zijn verjaardagsfeestje, waarop hij zelf te zien is net voor de Kamercommissie donderdag begon. Deze commissie van Justitie werd speciaal bijeen geroepen op vraag van enkele partijen, zoals N-VA en Vlaams Belang, zodat de minister duiding kon geven bij alle omstreden feiten, die de afgelopen dagen de ronde deden.

Verontschuldigingen

In een uitvoerige uiteenzetting schetste minister van Justitie duidelijk de situatie aan de Kamercommissie. “Het was een feestje voor mijn 50ste verjaardag, maar ik voel me nog dertig. Ik wilde dit vieren met pita en pintjes. Daarbij waren er een 60-tal gasten aanwezig. Daar hebben drie gasten tot drie keer toe tegen een combi van de politie geplast.” Maar minister Van Quickenborne excuseerde zich nu ook uitdrukkelijk voor de feiten. “Ik schaam me daar diep voor. Geen enkel personeelslid van de politie verdient dit. Hun gedrag is een rechtstreekse middelvinger naar de politie, de andere gasten en mijn gezin.”

Maar Van Quickenborne bleef ook volhouden dat hij niet op de hoogte was van het gedrag van zijn drie gasten. Wat verschillende media op basis van ‘betrouwbare bronnen die de videobeelden van de politie gezien hebben’ eerder deze week beweerden. “Ik heb die info pas gekregen op het moment dat het in het nieuws kwam”, zei hij opnieuw.

“Ik was op dat moment op reis met mijn familie. En heb dan zo snel mogelijk proberen uitzoeken wie de drie betrokkenen waren. Een van hen contacteerde mij nog die dag en verontschuldigde zich voor zijn gedrag. Ik heb hen alle drie gebeld en de huid vol gescholden en hen ook aangespoord om zich te melden bij de politie. Zelf was ik altijd ter beschikking voor vragen van het parket over de hele situatie.”

Videobeelden

“Het feit dat verschillende media zeiden dat ik die avond zelf al op de hoogte zou geweest zijn, betreurt me diep. Ik heb er daarom de beelden bijgenomen van mijn eigen bewakingscamera’s. Vier uur na de feiten stond ik inderdaad met een gast op de oprit. We stonden te wachten op een taxi. Op een bepaald moment leun ik achterover en maak ik bewegingen met mijn armen. Het was vier uur ‘s nachts en we hadden wat gedronken. Ik weet oprecht niet meer wat ik die enkele seconden daar deed. Volgens mijn vriend speelde ik zogenaamd luchtgitaar”, vertelde de minister terwijl hij zelf nog eens de video toonde.

“Daarna hebben we een selfie genomen en werd er geschreven dat we aan het lachen waren om video’s van het plassen tegen de combi. Maar u ziet hier duidelijk de flits afgaan. De combi heb ik inderdaad opengedaan en zoals u ziet op de videobeelden ook direct weer toe. Omdat die niet goed in het slot zat. Ik weet niet of de beelden van de politie dan iets anders zeggen of niet, maar die behoren tot een onderzoek en niemand heeft daar normaal toegang toe.”

“Maar ik heb daarom niet in mijn eerste reactie gelogen. Ik was niet op de hoogte van de wildplassers en daar is ook geen bewijs van. Zou ik daarover liegen? Goed wetende dat ik geen moment meer alleen ben en dat mijn oprit ieder moment van de dag in de gaten gehouden wordt?”

De minister benadrukte dat we in een rechtstaat leven. “Het is dus niet aan mij om mijn onschuld te bewijzen”, zei hij. “Het is erg dat ik privé-bewakingsbeelden moet tonen om mijn eigen onschuld aan te tonen. Ik vind het ook surreëel dat ik hier ieder detail en iedere seconde van die avond uit de doeken moeten doen. En dat terwijl het veel belangrijker is dat we respect en veiligheid voor en van de politie moeten verdedigen. Daarom werk ik aan een nieuw strafwetboek met daarin zwaardere straffen voor wie een misdrijf pleegt tegen de politie”, besloot Van Quickenborne.

Reacties

Na de hele uiteenzetting waren de reacties van de meerderheid en oppositie verdeeld. “Deze commissie is ongezien en was bij momenten vooral heel gênant. Het lijkt wel een typische Belgenmop”, reageerde Kamerlid Yngvild Ingels (N–VA). “Deze commissie is wel zinvol, want het is belangrijk om na alle opmerkingen in de pers ook hier de verklaringen van de minister te noteren. Maar dit was bij momenten gênant. Er ligt nog zoveel ander werk op de plank, waar me nu eindelijk mee verder kunnen.”

Maar veel duidelijkheid en zekerheid kwam er niet echt. “Dat de beelden nu opnieuw getoond werden, maakt niet dat we tot een uitsluitsel kunnen komen. Alleen het parket zal dat kunnen doen. Nu vragen we ook absoluut geen ontslag. Als later blijkt dat de minister zou gelogen hebben, dan is dat een heel andere zaak. Maar dat zullen we pas weten als het parket hun onderzoek heeft afgerond. Maar een vraag die wel blijft is waarom de minister zich niet eerder verontschuldig heeft.”

Kamerlid Marijke Dillen (Vlaams Belang) was absoluut niet overtuigd. “De beelden moeten zeker opgevraagd worden. Pas daarna kunnen uitspraak doen of we nog om ontslag vragen. Er blijven veel vragen bij ons, want Van Quickenborne zegt zelf telkens ‘Ik moet me baseren op beelden die ik zelf niet gezien heb’. Hoe dan ook is het een teken van absoluut gebrek aan respect. En dat is een lijn die we al langer zien. In het begin van de legislatuur beloofde hij om geweld tegen de politie strenger aan te pakken en dat is er nu op het bijna einde nog niet.”

“Zonder de beelden van het parket zijn er toch wel nog wat vragen en twijfels. Maar het parket moet hun onderzoek verder voeren”, stelt Kamerlid Melissa Depraetere (Vooruit). “Het is vreemd dat zo’n commissie plaats vindt. Het is voor mij niet relevant dat er gevraagd wordt naar de jeugd van parlementsleden als we kinderen hebben die per dag vier uur op de bus moeten zitten of zoveel geweld en drugsproblemen rond Brussel-Zuid. Uiteraard hebben enkele vrienden van Van Quickenborne geen respect naar de politie toe getoond. Maar de minister heeft nu de eerste stap gezet en zijn excuses aangeboden. Nu kan er verder gewerkt worden om die band te herstellen en met hen samen te zitten.”