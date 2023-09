Man gaat wildplassen bij Van Quickenborne, politie stelt pv op voor GAS-boete

De politie heeft een pv opgemaakt van de man, die afgelopen weekend in Kortrijk bij de woning van minister Vincent Van Quickenborne aan het wildplassen was. De man deed dit als statement na de hele heisa rond drie gasten, die op het verjaardagsfeestje van de minister tegen een lege politiecombi plasten. “We hebben een GAS-pv opgesteld van wildplassen en deze overgemaakt aan de GAS-ambtenaar van Kortrijk. Zij moeten nu beslissen wat er verder mee zal gebeuren”, vertelt Thomas Detavernier van politiezone VLAS.

De afgelopen dagen ging een filmpje van Marven V. rond op sociale media. In het filmpje ging Marven – hij noemt zichzelf ook Snow Blow – plassen tegen de haag van de woning in Kortrijk van minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne (Open VLD). “We gaan eens pissen tegen zijn haag in de plaats. Eentje voor de flikken hé. Als je tegen mijn maten hun combi kunt pissen, kunnen wij ook tegen jouw haag pissen. We gingen eerst tegen zijn deur pissen, maar er is hier nog een beetje security vint zeg”, zegt Marven in het filmpje. Hij haalde ondertussen al bijna 35.000 views met zijn stunt.

(Lees verder onder de video)



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Maar die stunt zal niet zonder gevolgen zijn. “De man deelt er alles van op sociale media en maakt ook geen geheim van zijn identiteit. Daarom hebben we een GAS-pv opgesteld”, zegt Thomas Detavernier, woordvoerder van politiezone VLAS. “Die pv wordt overgemaakt aan de GAS-ambtenaar van Kortrijk en die zal beslissen wat er verder mee moet gebeuren.” Zo’n Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) in Kortrijk kan uitdraaien op een boete van 350 euro.