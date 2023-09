Liberale politievakbond VSOA na plasincident Van Quickenborne: “Vertrouwen is mogelijk onherstelbaar geschaad”

De liberale politievakbond VSOA heeft voor het eerst gereageerd op het “plasincident” tijdens het verjaardagsfeest van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Volgens de vakbond is het vertrouwen tussen de minister en de politie “enorm geschaad” en “mogelijks zelfs onherstelbaar geschaad”. VSOA verwacht “een duidelijk signaal” van de minister.

Van Quickenborne ligt onder vuur omdat enkele van zijn vrienden tijdens zijn verjaardagsfeest half augustus bij hem thuis meermaals op een politievoertuig zouden hebben geplast. De combi stond op straat geparkeerd in het kader van de beveiliging van de minister, die het afgelopen jaar zwaar bedreigd werd vanuit het drugsmilieu. Maandag berichtte de VRT dat Van Quickenborne zelf te zien is op politiebeelden en dat hij daarbij een “plasbeweging” maakt, weliswaar uren nadat er op het voertuig is geürineerd. De minister zelf blijft erbij dat hij niet op de hoogte was van het incident.

Politievakbonden ACV en NSPV reageerden al misnoegd, VSOA sluit zich daar dinsdag bij aan. De vakbond noemt de ontstane heisa “een minister onwaardig”. “Uiteraard gunnen wij hem het beste verjaardagfeestje, mag hij vrienden en familie uitnodigen en feesten tot de vroege uurtjes. Maar als bevoegd minister voor de politie heeft hij een verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie, ook als hij feest, ook als hij dronken is, ook als hij thuis is”, klinkt het in een persbericht.

De vakbond heeft het over “minachting naar de politie” en een “vorm van arrogantie die ontoelaatbaar is”. Het vertrouwen is daardoor “mogelijk onherstelbaar geschaad”. “Wij kunnen deze minister niet meer recht in de ogen kijken en verwachten als grootste vakorganisatie een duidelijk signaal, op zijn minst al een poging om het vertrouwen enigszins te herstellen. (…) “De perceptie die nu is ontstaan is dat de minister en zijn entourage geen enkel respect hebben voor de politie.”