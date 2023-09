Minister Van Quickenborne wordt donderdag in de Kamercommissie Justitie verwacht voor tekst en uitleg over plasincident

Vicepremier en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt donderdag om 14.15 uur in de Kamercommissie Justitie verwacht om er tekst en uitleg te geven bij het incident op zijn verjaardagsfeest. Dat heeft commissievoorzitter Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) dinsdag bekendgemaakt.

Het was al uitgelekt dat tijdens het feest van Van Quickenborne, vorige maand bij hem thuis in Kortrijk, gasten tegen een politiecombi hadden geplast die voor de deur van de minister geparkeerd stond. Maandag meldde VRT NWS dat er verschillende malen tegen het voertuig was geplast en dat op beelden te zien was hoe ook de minister naar buiten kwam. Zelf ontkent hij op de hoogte te zijn geweest van het feit dat tegen de combi was geplast. Hij zegt dat “de interpretatie van de beelden suggestief is”.

In de Kamer heeft Kristien Van Vaerenbergh nu beslist om de commissie Justitie over de zaak bijeen te roepen en Van Quickenborne om tekst en uitleg te vragen. De commissiezitting zal donderdag om 14.15 uur van start gaan.

Ontslag?

In een reactie verwijst Van Vaerenbergh naar het feit dat Van Quickenborne na eerdere bedreigingen politiebescherming geniet. Dat is ook de reden waarom er een combi voor zijn huis geparkeerd stond. “Dit gaat over de mensen die de minister dag en nacht beschermen en zijn grootste respect verdienen”, zegt ze. “De N-VA steunt dan ook de vraag om de minister te bevragen in de commissie Justitie. Als blijkt dat hij onjuiste verklaringen heeft afgelegd over het incident, dan kan hij simpelweg niet aan blijven.”

Eerder hadden PVDA, Vlaams Belang en Les Engagés gevraagd om de commissie Justitie bijeen te roepen. Vlaams Belang vroeg maandagavond al om het ontslag van Van Quickenborne. “Een minister die openlijk minachting toont voor de politie kan uiteraard niet aanblijven”, vinden VB-Kamerlid Marijke Dillen en -fractieleider Barbara Pas. Volgens hen heeft Van Quickenborne zowel in de media als in de Kamer zelf, na een mondelinge vraag van Dillen, gelogen.

Ook PVDA zegt dat er inconsistenties zitten in het verhaal van Van Quickenborne. “Eerst zei de minister van Justitie dat hij niet op de hoogte was van de zaak. Maar nu lijken de videobeelden het tegendeel aan te tonen”, oordeelt Kamerlid Nabil Boukili.

Bij Les Engagés vraagt Vanessa Matz dat de videobeelden vrijgegeven worden. Ook het Vlaams Belang zit op die lijn.