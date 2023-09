Vlaams Belang eist ontslag Van Quickenborne na “leugens over plasincident”

Vlaams Belang vraagt het ontslag van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne na nieuwe onthullingen over het plasincident na zijn verjaardagsfeestje.

VRT NWS meldde maandag dat de minister zelf te zien is op beelden van de politiecamera’s in zijn straat, enkele uren nadat een aantal van de gasten op zijn verjaardagsfeest van vorige maand tegen een combi van de politie hadden geplast. Hij zou de deur van de combi geopend hebben. De Open VLD-vicepremier verklaarde herhaaldelijk dat hij niet op de hoogte was van het incident.

“Het is duidelijk dat Van Quickenborne over dit plasincident gelogen heeft”, zegt Kamerlid en voorzitter van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken Ortwin Depoortere. “Wij willen dat de videobeelden onmiddellijk vrijgegeven worden en dat Van Quickenborne opstapt”, zegt ook Kamerfractieleider Barbara Pas.

Het Vlaams Belang is net zoals de politievakbonden misnoegd over het gedrag van de minister, luidt het.

Ook N-VA-kamerlid Ingels is duidelijk

N-VA-kamerlid Yngvild Ingels meent dat minister van Justitie Vincent Van Quickenborne niet kan aanblijven als hij onjuiste verklaringen heeft afgelegd over het plasincident tijdens zijn verjaardagfeest. Dat stelt ze maandagavond in een reactie op het nieuws dat de minister zelf op beelden van de politiecamera’s te zien is.

“Als Van Quickenborne werkelijk onjuiste verklaringen heeft afgelegd over het incident, dan kan hij simpelweg niet aanblijven. Dit gaat over mensen die hem dag en nacht beschermen en zijn grootste respect verdienen,” zegt Yngvild Ingels.