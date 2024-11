Verkozen schepencollege Zedelgem bestuurt met twee nieuwe en vier vertrouwde gezichten

Alle schepenen van de nieuw verkozen meerderheid Team Burgemeester zijn bekend. Huidige schepenen Stijn Timmerman, Peter Haesaert, Charlotte Vermeulen en Ellen Goes behouden hun bevoegdheden. Bart Vergote en Soffie Pollet zijn nieuw in het college. De nieuwe gemeenteraad legt op 5 december de eed af.

Een maand na de lokale verkiezingen maakt Team Burgemeester, die opnieuw de bestuursmeerderheid in de gemeenteraad haalde, het schepencollege en de bevoegdheden voor de komende zes jaar bekend. Burgemeester Annick Vermeulen volgt zichzelf op en neemt onder meer Veiligheid en Politie en Onderwijs en Burgerzaken op zich. Huidige schepenen Stijn Timmerman en Peter Haesaert haalden na de burgemeester het meeste voorkeurstemmen. Eerste schepen Timmerman behoudt zijn bevoegdheden Wonen, Ruimtelijke Ordening, Milieu en, als advocaat, ook Juridische Zaken. Aannemer en tweede schepen Haesaert blijft vooral Openbare Werken voor zijn rekening nemen.

Voor Sport, Jeugd en Cultuur zal Charlotte Vermeulen haar beleid met meer geplande renovaties en een nieuwe sporthal in Aartrijke kunnen verderzetten. Voor Sociale Zaken, Ouderenbeleid, Kinderzorg en Dienstencentra tekende huidig schepen Ellen Goes. Ook zij zet de lopende investeringen verder met onder meer een uitbreiding van WZC Klaverveld op de site van de nieuwe basisschool Zedelgem Dorp. Vier schepenen van deze legislatuur scoorden bij de lokale verkiezingen hoog op de lijst Team Burgemeester en behouden zo hun schepenzetel met bijna dezelfde bevoegdheden als deze waarmee ze al ervaring hebben.

Twee nieuwkomers

Ook de twee nieuwkomers in het schepencollege hebben al een politiek mandaat. Voorzitter Bart Vergote is voorzitter van de gemeenteraad en wordt schepen van Verkeer en Mobiliteit, Lokale Economie en Landbouw. “Ik zetelde al in de verkeerscommissie waar ik tal van zaken heb kunnen realiseren. Met mijn schepenambt wil ik de mobiliteit in onze gemeente verder verbeteren. De lokale economie, landbouw en korte keten zijn mijn natuurlijke habitat. Als landbouwer ben ik me zeker bewust van de dagelijkse uitdagingen van onze ondernemers, inclusief de hoogte- en dieptepunten die daarbij horen.”

Gemeenteraadslid Sofie Pollet wordt de tweede nieuwe schepen en neemt de meeste bevoegdheden van huidig schepen Ann Devriendt over: Financiën, Kerkfabrieken en Toerisme.

Op 5 december leggen de burgemeester, de zes schepenen en twintig raadsleden de eed af in de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad van Zedelgem. (HV)