Sjerp onder de kerstboom voor schepen Louis Degroote in Anzegem: “Blij met vertrouwen van gemeenteraadsleden”

Op de jongste gemeenteraad van 14 december in Anzegem legde Louis Degroote (Samen Eén) zijn eed af als kersverse eerste schepen, waarna hij onmiddellijk zijn zitje als gemeenteraadslid inruilde voor de schepenstoel. Opvallend was dat de Anzegemse advocaat nog niet in het bezit was van een sjerp bij de aanvang van zijn ambt. “Dankbaar om dit erkentelijk kerstcadeau.”

In het begin van de huidige legislatuur werd aftredend mandataris Johan Delrue gevraagd om drie jaar het ambt van eerste schepen op te nemen. Het was op vraag van burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén), die graag iemand met ervaring in het nieuwe schepencollege wilde, dat Louis Degroote zijn plaats drie jaar afstond aan Delrue. Dat er geen voordrachtsakte omtrent de opvolging werd opgemaakt tijdens de installatievergadering van de nieuwe bestuursploeg begin 2019 en dat Delrue niet wilde ingaan op de vraag van Degroote om deze overeenkomst officieel te maken op papier, maakt dat Johan Delrue moest afgezet worden via een constructieve motie van wantrouwen die gestemd werd op de gemeenteraad.

“Ik wilde dan ook wachten om mijn sjerp te bestellen tot het moment dat ik officieel benoemd werd tot schepen”, zegt Louis Degroote (31) die de zoon is van huisarts Tony Degroote uit Tiegem. “Want het was afwachten welk resultaat de stemming ging geven. Alleszins ben ik blij dat ik het vertrouwen heb gekregen van de meerderheid van de gemeenteraadsleden. Indien het Decreet over de motie van wantrouwen in augustus niet door het Vlaams parlement in het leven geroepen was, zou ik in mijn lot hebben moeten berusten omdat er geen officiële weg was om Johan Delrue zijn gegeven woord af te dwingen.”

Vruchtbare samenwerking

Meteen na de gemeenteraad zei de kersverse schepen dat er geen vertrouwensbreuk is. “Er zijn grote projecten lopende zoals Escolys en ik begrijp dat Delrue het moeilijk heeft na negen jaar schepen te zijn geweest om hier afstand van te doen”, aldus Degroote waarvan wijlen ereschepen Godfried Vandemeulebroucke de grootnonkel was. “Alleszins hoop ik dat Johan zich erin kan vinden op termijn en dat hij mij in bepaalde dossiers zal kunnen bijstaan wat zal leiden tot een vruchtbare samenwerking.” Louis liet ook optekenen dat hij via de commissie Financiën en Algemene zaken de lopende dossiers al aan het opvolgen was en dat hij de deur van het gemeentehuis plat zal lopen om zich zo snel en goed mogelijk verder in te werken.

Beheerste stijl

Het was op vraag van wijlen burgemeester Claude Vanmarcke dat Louis op de lijst van Samen Eén ging staan. Op de vraag of Louis in de voetsporen van hem wil treden wat betreft de rustige en beheerste stijl, antwoordt hij dat Vanmarcke er wel in geslaagd was om populariteit te verwerven dankzij zijn persoonlijkheid. “Die rust en discretie typeren mij ook. Ik ben niet de persoon die de eerste viool zal willen spelen en dat zal zeker zijn weerslag hebben op mijn stijl”, besluit Louis Degroote.