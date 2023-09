PRO-actief Oostende wil Yves Miroir als lijsttrekker, maar die bedankt feestelijk

René Wijffels van Pro Actief Oostende biedt Yves Miroir het lijsttrekkerschap voor de gemeenteraadsverkiezingen aan. Miroir ziet dat echter niet zitten.

Oprichter en voorzitter René Wijffels van Pro Actief Oostende: “Toen we deelnamen aan de verkiezingen in 2018 heeft Yves Miroir onze aanvraag om deel te nemen getekend. Dat bespaarde ons het ophalen van honderden handtekeningen van Oostendenaars. We hadden ook eerder al het idee om, indien we zouden deel uitmaken van het stadsbestuur, Yves voor te dragen als schepen. Ik of mijn mensen zullen dat niet kunnen en dan doe je beter beroep op iemand met ervaring. Zijn ontslag uit Groen heeft mee bepaald dat ik bereid ben mijn lijsttrekkerschap af te staan. We willen hem een reddingsboei werpen. Yves is een goede politicus en Oostende zou veel verliezen als hij zou stoppen.” De 57-jarige Wijffels gaat momenteel privé door een moeilijke periode : “Ik kreeg de diagnose van darmkanker. Ik vrees dus me niet meer 100 procent te kunnen geven voor de partij. Mijn partijgenoten zullen mijn werk voortzetten. Dat geeft me kracht in de moeilijke tijd die zal komen.” Wijffels wil nu ook praten : “De komende dagen wil ik met Yves aan tafel zitten om na te gaan of dit mogelijk is.”

Bedanking

“René liet vroeg al eens verstaan dat ik schepen moest worden voor hen. Het is vriendelijk dat hij aan mij denkt, maar ik ben bezig met de basisgroep ‘de O-mens’. Als de mensen van Pro Actief zich daarin kunnen vinden en dat onderschrijven, dan mogen ze zeker aansluiten”, zegt Yves Miroir. Hij analyseert het Oostendse politieke landschap : “Ik ben geen voorstander van splitspartijen en scheurlijsten omdat de kans om op eigen kracht een zetel te halen klein is. Je moet al een pak stemmen halen voor de eerste zetel. Ik heb zelf als onafhankelijke op een lijst gestaan, maar nooit met een eigen lijst opgekomen. Bovendien klinkt ‘reddingsboei’ nogal dramatisch. Ik ga dus niet in op de vraag om bij Pro-Actief de lijst te trekken.”

Lees ook…

Kritiek op milieubeleid breekt gemeenteraadslid zuur op: Groen zet Yves Miroir uit de fractie – KW.be

Yves Miroir (Groen) richt eigen groep ‘de O mens’ op: “Of ik deelneem aan verkiezingen is nog niet beslist” – KW.be