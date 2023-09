Kritiek op milieubeleid breekt gemeenteraadslid zuur op: Groen zet Yves Miroir uit de fractie

Groen zet gemeenteraadslid Yves Miroir uit de fractie. Een interview met De Zeewacht was voor Groen de druppel die de emmer deed overlopen. Yves Miroir verweert zich: “Ik ben zelfs niet gehoord.”

Op een vergadering van vrijdag besliste Groen dat Yves Miroir uit de fractie wordt gezet. Directe aanleiding is een artikel in De Zeewacht waarin Miroir kritiek uit op milieudossiers. Fractieleider Kristof Cornelis zegt dat er meer aan de hand is. “Yves Miroir houdt zich niet aan afspraken en doorbrak maandenlang de politiek morele code van de partij Groen, onder andere door al jaren te weigeren correct zijn partij-afdrachten te betalen. Hij weigerde daarnaast inhoudelijk mee te werken en dossierkennis op te bouwen. Het is voor hem onmogelijk om in groep te werken. Telkens weer maakt hij de keuze voor een solo-slim aanpak boven collegialiteit. Hij weigert zich als teamplayer in te zetten voor de stad en dit kan voor ons als fractie niet, daarover zijn met Yves Miroir al vele gesprekken gevoerd. Iemand die aan politiek doet enkel en alleen voor zijn persoonlijke agenda gaat en voortdurend publiek kritiek spuit op het eigen beleid en zelfs op de eigen Groen-schepenen, is deloyaal en heeft geen plaats binnen Groen. Eerder maakte Yves Miroir het zich al onmogelijk bij de socialisten, nu botsen we ook bij Groen op zijn onvermogen om samen te werken. Dit is uiteraard geen gemakkelijke beslissing. We hebben Yves Miroir van bij de start een warm welkom en alle kansen gegeven. We hadden gehoopt dat hij in onze groep wél zou kunnen functioneren, maar ook bij Groen is dat helaas onmogelijk gebleken.”

Steun

Fractieleider Cornelis benadrukt dat schepen Silke Beirens de unanieme steun krijgt van de Groen-fractie en het bestuur. “Ze levert topwerk. Zij heeft op vijf jaar tijd een krom beleid rechtgetrokken. Met de uitbouw van een sterke milieudienst, het aantrekken van een extra bioboer bij Buitengoed, een nieuw subsidiereglement voor de aankoop van natuur, de verdere aanplanting van het stadsrandbos maar vooral ook het aanwerven van een medewerker voor het beheer ervan, heeft ze op korte tijd heel wat gerealiseerd. Het natuurgebied dat er komt aan het Ensorkerkje is er door haar toedoen, en ook de aanpak van de PFAS-crisis gebeurt op een grondige en doordachte manier. Met Groen in dit stadsbestuur is Oostende voortrekker geworden op heel wat domeinen. Groen maakt het verschil in dit stadsbestuur en ook ver daarbuiten.” Groen communiceerde enkel met de mededeling van Cornelis. “We leggen verder geen verklaringen af.”

Lange staat van dienst

Yves Miroir is gemeenteraadslid sinds 1983. Hij zetelde voor de socialisten, werd in 1995 schepen en bleef dat tot eind 2012. Uit die periode dateert de uitspraak van Groen die Miroir ‘de beste milieuschepen ooit’ noemde. Daarna zetelde hij als gemeenteraadslid, raakte in onmin met de socialisten en maakte de overstap naar Groen. In 2018 werd hij opnieuw verkozen en was één van de 5 Groene-gemeenteraadsleden die toetrad tot de meerderheid. Miroir kondigde eerder dit jaar aan dat hij niet mee doet in het kartel van Groen met Open VLD en CD&V voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. Hij kondigde in De Zeewacht vorige week aan dat hij eigen denktank ‘de O-mens’ opricht.

Blijven zitten

Yves Miroir werd zondag op de hoogte gebracht en reageert toch verrast. “De beslissing is kennelijk vrijdag genomen. Ik werd zelfs niet gehoord. Ik denk dat dit tegen de statuten ingaat. Ik benadruk dat ik wel degelijk 10 procent van mijn zitpenning afsta aan Groen. Dat wordt trouwens rechtstreeks via de stad geregeld. En van de intercommunales doe ik dat eens per jaar als ik de fiches krijg. Mijn afdrachten gebeuren wel degelijk, in tegenstelling tot de twee schepenen. Ik verwacht dat ze me nu ook uit allerlei organisaties en intercommunales zullen zetten. Dat zal dan wel via de gemeenteraad moeten passeren. Ik blijf als gemeenteraadslid met de grootste anciënniteit wel zetelen.”