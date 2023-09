Yves Miroir (Groen) richt eigen groep ‘de O mens’ op: “Of ik deelneem aan verkiezingen is nog niets beslist”

Gemeenteraadslid Yves Miroir (Groen) trekt aan de alarmbel in verband met vijf stedelijke milieudossiers. Dat is opvallend want hij behoort tot meerderheid. Hij stapt niet mee in de kartellijst Trots op Oostende en richt een eigen groep op: ‘de O mens’. “De O staat voor Oostende en de Oosteroever, maar het is niet beslist of ik deelneem aan de gemeenteraadsverkiezingen.”

“Het natuurbeheersplan voor het duinen- en poldergebied Middelkerke-Raversijde is globaal een goed plan. Maar voor de zone rond het Duinenkerkje tussen de verkaveling Coppin en de Dorpstraat wordt een verkeerde keuze gemaakt”, vindt Yves Miroir.

Hij leidt ons rond, benoemt zeldzame planten en waarschuwt: “Men wil dwars door dit gebied een weg trekken. Die is compleet overbodig want de nieuwe woonwijk kan via de Duinenweg of de Nieuwpoortsesteenweg Mariakerke bereiken. Bovendien zal die het natuurgebied in twee splitsen en dat is nefast. Het is trouwens een reservaat en geen park. Groen had dit dossier naar zich toe moeten trekken.”

Alternatieven

“Toch heb ik nog hoop want het bezwaar dat ik naar de stad stuurde, maakt wel degelijk een kans. Ik stel ook alternatieven voor zoals een bredere Duinenstraat met goede handhaving voor netheid en veiligheid. Er mogen geen brommers op die weg langs de Duinen.”

“Langs de kant van de Nieuwpoortsesteenweg moet een houtwal komen. En een schapenweide kan ook. Maar dan liefst geen weide waar, zoals nu, ook honden in mogen. Ze schrikken de schapen op, bezorgen ze stress en vallen ze aan. De stad moet ook dringend handhaven in dit natuurgebied. Sommigen snoeien zelf de haag en dumpen het afval in het natuurgebied.”

“Met het stuk grond aan de Fortstraat/Vuurtorenweg dat de stad verkocht aan een bouwgroep is ook weer van alles mis. Het moest in zijn oorspronkelijke staat hersteld worden. De aanvraag voor het plaatsen van een omheining werd geweigerd door de bestendige deputatie. De stad gaat daartegen nu in beroep. Dat is merkwaardig want de stad beweerde steeds dat ze in het dossier geen standpunt zou innemen. Daarmee kiest de stad dus de kant van de aannemer/bouwpromotor. De stad is niet neutraal.”

Bos en Raversijde

“De uitbreiding van het stadsrandbos stokt. Het ligt al jaren stil. De belofte om naar 150 hectare te gaan, wordt niet gerealiseerd. We zitten nu op 112 hectare en er is op de begroting ook geen geld meer voorzien voor de uitbreiding”, zegt Miroir die ook twee problematieken op Raversijde van nabij volgt:

“De komst van de helihaven beroert de wijk. Drie partijen van de Oostendse meerderheid die ook federaal in de meerderheid zitten, hadden toch alternatieven kunnen vragen, maar deden dat niet. Het was uiteindelijk John Crombez van Vooruit die een vraag moest stellen waardoor er nu een extra onderzoek komt naar een bijkomende locatie.”

“Op dezelfde wijk was het ook geen goede zaak dat de stad de bloedonderzoeken van Climaxi in twijfel trok. Ik blijf die PFAS van nabij opvolgen.” Miroir is scherp: “Het is Björn Anseeuw die momenteel het meest verwezenlijkt in milieudossiers.”

Niet in kartel

Yves Miroir, door zijn huidige partij Groen nog de beste milieuschepen ooit genoemd, zit in dubio: hij is tegenstander van het kartel van zijn partij met Open VLD en CD&V. Toen hij enkele weken geleden werd uitgenodigd door Groen voor een gesprek over de verkiezingen bedankte hij: “Het kartel met twee antimilieupartijen die tegen de natuurherstelwet stemden, is zowat de grootste fout die Groen Oostende kon maken.”

Verkiezingen

Miroir wil zich nu bezighouden met acties aan de basis: “We richten met gelijkgestemden een overkoepelende actiegroep op: de O-mens. Ik wil de progressieve krachten verenigen rond de thema’s dierenwelzijn, energie, Oostende, Oosteroever, milieu, erfgoed, natuur en solidariteit.”

Of hij opkomt bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024: “Dat is geen uitgemaakte zaak. Ik wil met de O-mens in de eerste plaats invloed uitoefenen. Alles kan.”