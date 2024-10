Piet Vandermersch wordt voor de eerste keer schepen in Ledegem, eerst twee jaar zijn voor Sybille Geldhof

In Ledegem duidde de fors winnende Lijst Burgemeester de schepenen voor de komende legislatuur aan. Veel gaat er niet veranderen. Schepen Geert Dessein neemt eind november afscheid van de politiek na een heel lange staat van verdiensten. Hij nam niet meer deel aan de lokale verkiezingen. Piet Vandermersch wordt vier jaar schepen.

Stemmenkanon Bart Dochy blijft burgemeester. Greta Vandeputte, de jonge Emiel Debusseré en Wally Corneillie worden zes jaar schepen. Wally blijft voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Het vierde schepenmandaat wordt verdeeld. Eerst twee jaar leerkracht Sybille Geldhof en dan vier jaar landbouwer Piet Vandermersch. Hij is zaakvoerder van Het Wit-Blauw Vleesbedrijf en wordt voor de eerste keer schepen. Piet werd voor Open VLD opnieuw verkozen als provincieraadslid.

“Sybille was in de lopende legislatuur reeds vier jaar schepen en behaalde bij de laatste verkiezingen meer voorkeurstemmen dan Piet”, zegt burgemeester Bart Dochy. “Piet was echter de sterkst scorende Ledegemnaar op onze lijst en er wordt toch voor gekozen om een schepen uit de deelgemeente Ledegem te hebben.”

De burgemeester blijft voorzitter van de gemeenteraad. De verdeling van de bevoegdheden wordt nu uitgewerkt en later gecommuniceerd.