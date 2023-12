Het jaar van de grote infrastructuurwerken in Damme: Dorpskernen vernieuwd

Het nieuwsfeit van het jaar 2023 in Damme? We zouden het opnieuw kunnen hebben over projecten zoals de kazerne en de historische OCMW-site die maar blijven aanslepen. Maar we kunnen er ook niet naast kijken dat met dorpskernvernieuwingen in Oostkerke en Den Hoorn en werken in Moerkerke en Sijsele een pak nieuwe infrastructuur werd gerealiseerd. “En ook volgend jaar staat er nog heel wat op de agenda”, zegt burgemeester Joachim Coens.

2023 mag het jaar van de grote, openbare infrastructuurwerken genoemd worden in Damme. Jawel, een en ander werd al het voorgaande jaar in gang gezet en een aantal zaken zullen maar volledig gefinaliseerd worden volgend jaar, maar in 2023 kwam er toch wel bijzonder veel samen op dit vlak.

Het meest in het oog springend is alvast de dorpskernvernieuwing van Oostkerke. Oostkerke, dat in de jaren 70 de titel van mooiste dorpje van de provincie kreeg, had dan ook grote nood aan een vernieuwde infrastructuur.

Pleineffect

“Het project in Oostkerke gaat niet alleen over de dorpskern. Het is eigenlijk al drie jaar geleden gestart en was bij aanvang een project van Aquafin voor het omvormen van de verouderde riolering naar een gescheiden stelsel waarbij het propere water in de natuur terechtkomt en het afvalwater wordt gezuiverd in nieuwe installaties”, verduidelijkt burgemeester Joachim Coens (CD&V+).

“Van die werken hebben we gebruik gemaakt om dan ook bovengronds de wegenis en bijhorend straatmeubilair aan te pakken. Voorafgaand aan de dorpskern werden de Eienbroekstraat en de Heitegemstraat en omgeving aangepakt, met ook een vernieuwde, verharde parking bij het voetbalplein.”

“De bestaande charme van Oostkerke werd in ere hersteld of nog versterkt”

“Wat het dorp zelf betreft werd de bestaande charme ervan in ere hersteld of nog versterkt door gebruik van kwalitatieve materialen – zoals mooie kasseien voor de voetpaden – houten banken en zelfs ligzetels als straatmeubilair en het bekomen van een pleineffect, met de nodige groenaanplanting, ter hoogte van de kerk.”

Speelruimte

Verder verdwenen de bovengrondse elektriciteitskabels uit beeld en werd het aantal verkeersborden zoveel mogelijk beperkt. De archeologische vondsten (honderden skeletten) zorgden voor financiële en praktische kopzorgen maar uiteindelijk kon de vernieuwde dorpskern bij de opening ervan in september toch in grote mate positief onthaald worden.”

De bewoners van Den Hoorn bij Moerkerke mochten zich al iets vroeger – eind juni – verheugen in een vernieuwde dorpskern. De werkzaamheden daar waren een stuk beperkter van omvang dan in Oostkerke en vooral gericht op het verhogen van de veiligheid aan de schoolomgeving van de Hoornstraat en het vernieuwen van het plein nabij de kerk. Ook daar hoorde een gescheiden rioleringsstelsel bij. Op het plein werd de oude pastorie afgebroken, wat resulteerde in een mooi open zicht, en er kwam ook speelruimte voor kinderen met de nodige speeltoestellen.

“We namen er ook het beheer van de Zaal der Rozen over, waarbij kinderen en jonge gezinnen er nu terecht kunnen voor de buitenschoolse kinderopvang terwijl de grote zaal toegankelijk blijft voor verenigingen of particuliere feestjes”, weet burgemeester Coens.

In Moerkerke werd dit najaar het kruispunt Moerkerkebrug-Lieveberm aangepakt. Dat was nodig want met verzakte voetpaden en vele andere oneffenheden was het er niet aangenaam en veilig. “Er komt een kleine asverschuiving om het verkeer dat Moerkerke binnenrijdt, te vertragen”, liet Coens eerder al weten.

“We voorzien ook in nieuwe voetpaden, veilige oversteken en fietssuggestiestroken. En de nieuwe parkeerplaatsen daar zijn gericht op het publiek voor het vernieuwde ontmoetingscentrum De Lieve. Deze werken zouden over een maand moeten afgerond zijn.”

Ook de werkzaamheden voor een veiliger kruispunt in de Stationsstraat – ter hoogte van krantenwinkel Domino – in Sijsele naderen hun afwerking, normaal gezien over een maand. “Voor begin volgend jaar al plannen we de heraanleg van het kruispunt Oude Sluisedijk met de Kerkstraat in centrum Damme – met veel betere voorzieningen voor fietsers en voetgangers en een veiligere inrichting – en later in het jaar zal dan ook de Oedelemsesteenweg in Sijsele vernieuwd worden”, geeft Joachim Coens nog mee.