N-VA Blankenberge vreest verhuis Tweedaagse Voettocht

De Blankenbergse N-VA-fractie vindt het terugschroeven van de subsidie voor de Tweedaagse Voettocht een verkeerd signaal aan de organisatie.

“De steun met meer dan de helft terugschroeven omdat de start- en aankomstplaats tweehonderd meter verderop komt te liggen, is geen toonbeeld van goede wil. Dit verzuurt de samenwerkingsrelatie en de eerste gevolgen zijn nu reeds zichtbaar met voor het eerst ook een startplaats in Brugge”, zegt fractieleider Dennis Monte.

Hij vreest dat op deze manier de deur wordt opengezet voor een volledige verplaatsing van de Tweedaagse Voettocht van Blankenberge naar Brugge.

“Maximaal inzetten op een locatie die niet gebonden is aan een tijdskader door de wekelijkse markten, zoals bijvoorbeeld het Leopold III-plein, was wellicht een betere optie geweest. De bestaande subsidie behouden of minder drastisch terugschroeven, zodoende de goede wil van Blankenberge kracht bij te zetten, geeft ons inziens een gezondere basis voor toekomstige samenwerking”, klinkt het.