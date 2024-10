Kortrijkse coalitie zit muurvast: formateur Ruth Vandenberghe kabbelt naar het einde zonder akkoord

De Kortrijkse formatie zit muurvast. Een liefdesverklaring van stemmenkampioen Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester Stadslijst van Kortrijk) – toepasselijk in de trouwzaal van het stadhuis – werd door de N-VA bijna linea recta naar de prullenmand verwezen. Kopman Axel Ronse (N-VA) klikt zich vast aan Vooruit en pleit voor een nieuwe tripartite. Vandenberghe wil daar niet van weten. En zo lijkt de politieke impasse in de Guldensporenstad compleet.

Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester Stadslijst Kortrijk) heeft in principe nog tot maandagavond de tijd om een nieuwe stadscoalitie op de been te brengen. Slaagt ze daar niet in, dan komt Axel Ronse (N-VA) aan zet. Ook hij krijgt dan twee weken de tijd om een nieuwe bestuursploeg in Kortrijk samen te stellen. Als ook hij in het zand bijt, krijgt Maxim Veys (Vooruit) twee weken het initiatiefrecht. En zo zouden op termijn ook nog Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) en David Wemel (Groen) aan zet kunnen komen. Maar zo ver zullen N-VA, TBSK en Vooruit het wellicht niet drijven.

Ronse aan zet

Naar alle waarschijnlijkheid legt Ruth Vandenberghe maandagavond haar opdracht als formateur neer en geeft ze die taak door aan Axel Ronse van N-VA. Maar ook voor hem wacht een calvarietocht. TBSK is – het cordon sanitaire indachtig – incontournable. Het haalt een comfortabele meerderheid met zowel N-VA als Vooruit, maar past voor een nieuwe tripartite met beide partijen aan boord. Die constellatie haalt 33 op 41 zetels, wat volgens Vandenberghe te veel is om een echt daadkrachtig beleid te voeren.

TBSK vond afgelopen vrijdag met N-VA een akkoord rond twintig actiepunten voor het Kortrijk van de toekomst. Die tekst lijkt volledig op maat te zijn van N-VA, met de beloofde versterking van het politiekorps en een plan om de – soms erbarmelijke – staat van voet- en fietspaden aan te pakken. Alleen wil N-VA dat plan realiseren mét Vooruit. Iets waar TBSK – zacht gezegd – niet voor staat te springen. De uitgestoken hand van Ruth Vandenberghe en TBSK werd zo afgeslagen. En de Kortrijkse formatie is terug bij af. “Het is toch niet normaal hoe de mensen in Brussel ook de Kortrijkse formatie in hun greep hebben”, klinkt het bij iemand betrokken bij de onderhandelingen. Bij Vooruit weigeren ze voorlopig te reageren.

Water in de wijn

Een bron dicht bij de onderhandeling zegt dat vooral de verdeling van de schepenposten met N-VA, Vooruit en TBSK bijzonder lastig wordt. N-VA en Vooruit groeiden in aantal zetels tijdens de verkiezingen en zullen dus zichtbare schepenposten verwachten. Binnen TBSK moet ook de CD&V-clan tevreden gesteld worden. Een tripartite volgens de letter, maar eigenlijk met vier partijen in politiek opzicht. Chaos troef dus. Behoudens serieuze verrassingen is het dus aan Axel Ronse (N-VA) om vanaf dinsdag de gemaakte brokken te lijmen. Sowieso zal één van de partijen toch serieus water in de wijn moeten doen. Maar wie dat wordt, zal nog moeten blijken.