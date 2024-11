Installatievergadering nieuwe gemeenteraad uitgesteld in Deerlijk

De installatievergadering van de gemeenteraad van Deerlijk was normaal voorzien op donderdag 5 december. De zitting kan niet doorgaan omwille van een klacht die nog lopende is bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. De uitspraak wordt ten laatste verwacht tegen 4 december.

CD&V Deerlijk heeft een hertelling gevraagd van een deel van de stemmen die op zondag 13 oktober werden uitgebracht voor de jongste gemeenteraadsverkiezingen. “Wij hebben een hertelling van de stemmen aangevraagd van telbureau 4”, verduidelijkt voorzitter van CD&V Deerlijk Yves Vande Wiele.

Afwijkende resultaten

“Na de officiële bekendmaking van de resultaten van de lijst- en voorkeursstemmen hebben we vastgesteld dat er afwijkende resultaten werden genoteerd op het proces verbaal van telbureau 4, waar de stembussen 9, 10 en 11 werden geteld.”

“We hebben twee problemen vastgesteld. We vermoeden enerzijds dat het totaal aantal stemmen voor CD&V Deerlijk niet correct is. Er is immers een verschil tussen de info verkregen via onze getuigen en de officiële info. Anderzijds vermoeden we dat de voorkeurstemmen van stembureau 9 niet meegenomen werden op het proces verbaal.”

(DRD)