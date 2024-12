Grote belangstelling voor installatie nieuwe gemeenteraad: Isabelle Degezelle legt als eerste vrouwelijke burgemeester van Zwevegem de eed af

Maandag 2 december zal ongetwijfeld de geschiedenisboeken ingaan. Die dag mochten voor het eerst in Zwevegem 29 raadsleden de eed afleggen én mocht ook de eerste vrouwelijke burgemeester, Isabelle Degezelle (CD&V), de tricolore sjerp omgorden.

Dit interesseerde duidelijk heel wat Zwevegemnaren, want de publieke opkomst was heel groot. In de raadzaal en de polyvalente zaal, waar de vergadering op groot scherm gevolgd kon worden, zaten zo’n 200 toeschouwers. Via de streaming zaten nog ruim 100 mensen naar het eerder formele gebeuren te kijken. Normaal kan een gemeenteraadszitting zo’n dertigtal kijkers lokken.

Een voor een mochten de raadsleden de eed komen afleggen bij gemeenteraadsvoorzitter Barbara Demeulenaere. Ook de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst passeerden de revue. Als laatste kregen de schepenen en burgemeester hun sjerp. Alles was tot in de puntjes voorbereid en verliep dan ook vlekkeloos.

Naamsverandering

Zoals de traditie het wil kwamen daarna de diverse fractieleiders aan het woord. Allemaal spraken ze de hoop uit op een goede constructieve samenwerking. Kristof Vromant (Team Burgemeester) was een beetje het buitenbeentje en blies de loftrompet van de vorige burgemeester. Termen zoals ‘Het zijn grote schoenen om te vullen’, volgden elkaar op. De tussenkomst werd door de andere oppositiepartijen als ongepast bestempeld.

“Samen met iedereen in de gemeenteraad wil ik de krachten bundelen om onze gemeente te laten bloeien” -Isabelle Degezelle

Vromant kondigde ook een naamsverandering van de partij Team Burgemeester aan. “De naam voldeed niet meer aan de realiteit, en daarom kiest de groep voor een herstart onder de nieuwe en krachtige naam ‘Zwevegem Plus’. Deze nieuwe identiteit weerspiegelt een open, dynamische, lokaal verankerde partij.”

Krachten bundelen

Kersvers burgemeester Isabelle Degezelle mocht het slotwoord uitspreken. “Samen met iedereen in de gemeenteraad wil ik de krachten bundelen en ons verbinden om een open, eerlijk, transparant en efficiënt bestuur uit te bouwen waarmee we onze mooie gemeente kunnen laten groeien en bloeien. Laten we samen werken aan een Zwevegem waar iedereen zich thuis voelt, waar kansen worden gecreëerd, en waar we trots op kunnen zijn.”

