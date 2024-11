“Zonder mij zou het saai worden”: Uittredend burgemeester Dominique Cool blijft dan toch in gemeenteraad

Daags na de verkiezingen kondigde uittredend burgemeester van Langemark-Poelkapelle Dominique Cool (Team Nieuw Bestuur) aan te stoppen met politiek, maar vorige week is hij van gedacht veranderd. “Een bewuste keuze. Het moet plezierig blijven”, aldus Dominique Cool, die wel verontschuldigd is voor de installatievergadering op donderdag 5 december.

Dominique Cool legde op 17 september 2021 de eed af als burgemeester nadat zijn partij N-VA de coalitie met CD&V vaarwel zei om via een constructieve motie van wantrouwen met Vooruit (toen nog SP.A) en TOPE8920 in zee te gaan. De dag nadat Team Nieuw Bestuur, het kartel van de drie coalitiepartijen, de gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober verloor, kondigde Cool aan dat hij zou stoppen met politiek.

“In functie van dit team, een misschien een ander resultaat in 2030, maar ook voor ons gezin en mezelf, nam ik eerder vandaag de beslissing om, vanaf 1 december, een stap terug te zetten en me dusdanig te onthouden van verdere actieve politiek in de oppositie. De wereld en het leven biedt nog heel wat meer opportuniteiten die we graag zouden proeven, zowel professioneel als familiaal”, klonk het toen op zijn Facebookpagina.

Bewuste keuze

Maar nu de installatievergadering van de nieuwe bestuursperiode nadert, blijkt hij toch zijn kar te keren. “Ik zal wél zetelen”, zegt Dominique Cool wanneer we hem confronteren met de geruchten dat hij toch zijn zetel zal opnemen. “De beslissing om te stoppen meteen na de verkiezingen was een bewuste keuze. Ik had de oppositie gehad, ik had een schepenmandaat gehad en ik had het burgemeesterschap gehad… Het was aan de volgende generatie, vond ik toen. En nu is het een bewuste keuze om toch te zetelen.”

De uittredende burgemeester zegt dat hij de beslissing om toch te zetelen vorige week nam. “Wat me overtuigd heeft? Ik hoorde van mensen dat het zonder mij saai zou worden in de gemeenteraad. Het moet een beetje geestig blijven. Dat is toch de insteek die ik kreeg van verschillende kanten. Het moet plezierig blijven”, aldus Dominique Cool.

Exit Koen Bentein

De beslissing van Dominique Cool heeft wel gevolgen voor Koen Bentein, die anders als eerste opvolger zijn zitje had kunnen overnemen. Nu zal de uittredende gemeenteraadsvoorzitter alsnog verdwijnen uit de gemeenteraad. De installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad vindt plaats op donderdag 5 december om 19.30 uur. Normaal vinden de gemeenteraden in Langemark-Poelkapelle plaats op maandag, maar door het huwelijk van gemeenteraadslid en toekomstig schepen Brecht Bogaert (Respect) werd de installatievergadering enkele dagen verplaatst. Dominique Cool is wel verontschuldigd voor die zitting, dus hij zal pas in januari de eed kunnen afleggen.