Yves Merlevede (Inzicht) is nieuw in de gemeenteraad van Knokke-Heist: “Verenigingen versterken, ook qua infrastructuur”

Bij zijn eerste deelname haalde brandweerman Yves Merlevede, in bijberoep ook actief als ceremoniemeester, vanop de zevende plaats maar liefst 1.080 voorkeurstemmen op de lijst Inzicht. Daarmee moet hij enkel Cathy Coudyser en Bert De Brabandere laten voorgaan. Die goede score is meteen goed voor een schepenmandaat voor de volle zes jaar. “Ik had nooit gedacht dat onze lijst en ook ikzelf zo goed zouden scoren”, zegt Yves Merlevede. “Ik ben al jarenlang actief in het verenigingsleven, zoals in de cultuurraad en als voorzitter van het Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist. Mijn bevoegdheden als schepen sluiten aan bij mijn engagement en ik zal me vooral inzetten om de verenigingen te versterken, ook qua infrastructuur.”