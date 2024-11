Yves Bracke (CD&V-RKD) is nieuw in de gemeenteraad van Wingene: “Van de fusie graag een succes maken”

Yves Bracke (36) haalde, als eigenaar van Vervoer Bracke, 722 voorkeurstemmen. Hij is gehuwd met Leen Clincke en vader van Jasper en Storm. Yves is actief bij KVC Wingene en TC Aquila. Hij is ook een gepassioneerd marathonloper en gaat nog vaak wielrennen. “Op politiek vlak wil ik me concentreren op sport, jeugd, ouderen, ondernemers en evenementen”, aldus Yves. “Lokale politiek trekt me aan omdat het de kans biedt om met een team Wingene, Zwevezele en Ruiselede verder te ontwikkelen en te laten groeien. Vandaar dat ik ook alles in het werk wil stellen om van deze fusie een succes te maken. Vanuit mijn sociale opleiding wil ik mij inzetten voor een meer verbonden gemeenschap.”