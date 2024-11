Yvan Devinck (Veurne Plus) is nieuw in de gemeenteraad van Veurne: “Voor de horeca, vanuit de horeca”

Yvan Devinck (49) is de zoon van wijlen Norbert Devinck, die vele jaren raadslid was voor Veurne Plus. Hij is zelf de trotse vader van Arthur en Maxim en zaakvoerder van het gekende brasserie-restaurant Excelsior op de Grote Markt, dat hij al meer dan 22 jaar met veel passie en toewijding uitbaat. Hij is eveneens een fervente sportliefhebber. Yvan speelde zelf voetbal en gaat nu supporteren voor zijn zonen bij KSV Veurne.

Yvan is bestuurslid van Horeca Veurne en verdedigt al vele jaren de belangen van de Veurnse horeca. “Met 558 voorkeurstemmen voel ik me sterk gemotiveerd om me voor de Veurnaars te engageren”, zegt Yvan. “Voor de horeca, vanuit de horeca.”