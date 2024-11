Yoerick Impens (Vlaams Belang) is nieuw in de gemeenteraad van Oostrozebeke: “Jeugd van de Ginste en centrum samenbrengen”

Yoerick Impens is met zijn 170 stemmen de tweede Vlaams Belanger die mag zetelen in de gemeenteraad. De 30-jarige zelfstandig schilder is gehuwd met Margot Maes en vader van Oskar. “Ik moet eerlijk bekennen dat ik van mijn eerste deelname toch iets meer verwacht had. Er zat zeker meer in. Toch start ik met volle goesting aan mijn eerste mandaat, al is het in de oppositie. Ik trek vooral de kaart van de jeugd en wil de samenwerking tussen de jeugd van de Ginste en het centrum stimuleren. Verder wil ik meewerken aan het veiliger maken van de gemeente en het ondernemen aanmoedigen. Ik wil ook ijveren voor ruimere openingsuren van de loketten in het gemeentehuis voor wie overdag werkt.”