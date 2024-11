Verschil tussen stemgedrag Tielt en Meulebeke op 13 oktober was groot: in Meulebeke was Team Burgemeester overal minstens dubbel zo groot als CD&V

Tielt en Meulebeke hebben op 13 oktober heel anders gestemd. Dat blijkt uit de fijnmazige stemresultaten die donderdag publiek werden gemaakt. Die detailresultaten tonen namelijk het stemgedrag per bureau. Daaruit blijkt niet alleen dat de opkomst in Meulebeke hoger lag, Meulebeke stemde ook massaal voor Team Burgemeester. Sterker nog, in Meulebeke was Team Burgemeester overal minstens dubbel zo groot als CD&V-Lijst voor de burger. Maar in Tielt konden Verwilst en de zijnen toch minder overtuigen.

Voor het eerst heeft de Vlaamse overheid kiesresultaten gepubliceerd die iedereen toelaten om op wijkniveau te bekijken hoe alle partijen gescoord hebben. En dat levert bij fusiepartners Tielt en Meulebeke interessante inzichten op. Laat ons eerst even naar de opkomst kijken. In totaal trokken er 16.390 inwoners van de toekomstige fusiestad naar de stembus, goed voor 68,2 procent van de stemgerechtigden. 6.092 daarvan waren Meulebekenaars. 7.615 inwoners van Tielt zelf gingen stemmen, terwijl er in de Tieltse deelgemeenten Kanegem, Aarsele en Schuiferskapelle in totaal 2.746 mensen gingen stemmen. Aangezien Meulebeke slechts 11.000 inwoners heeft, tegenover 20.500 in Tielt, lag de opkomst relatief gezien dus een pak hoger in Meulebeke. Zo verrassend is dat niet. Als kleinste partner in het fusieverhaal vonden de Meulebekenaars het duidelijk belangrijk om hun stem te laten horen.

Meulebeke stemt massaal voor Team Burgemeester

Dat deden de Meulebekenaars door massaal voor hun eigen burgemeester te stemmen. Team Burgemeester van Dirk Verwilst is in elk telbureau op Meulebeeks grondgebied de grootste partij. Team Burgemeester haalt in de Meulebeekse bureaus vlotjes 40 tot 50 procent van de stemmen, terwijl CD&V-lijst voor de burger rond 20 à 25 procent blijft steken. Op beide lijsten stonden voor alle duidelijkheid Meulebekenaars én Tieltenaars, maar de rol van de twee lijsttrekkers, respectievelijk de twee huidige burgemeesters van Tielt en Meulebeke, was duidelijk niet te onderschatten.

In drie van de vijf Tieltse telbureaus is CD&V-lijst voor de Burger bijna dubbel zo groot als Team Burgemeester

In Tielt zien we heel andere resultaten. In drie van de vijf Tieltse telbureaus is CD&V-lijst voor de Burger bijna dubbel zo groot als Team Burgemeester, met 30 procent voor CD&V tegenover 16 procent voor Team Burgemeester. In vier van de vijf telbureaus is CD&V-lijst voor de Burger de grootste partij, terwijl Iedereen Telt van Pascale Baert de grootste is in telbureau 5. Alleen in Aarsele (zie onder) trok Team Burgemeester aan het langste eind op Tielts grondgebied. De conclusie ligt voor de hand. CD&V-Lijst voor de Burger won in Tielt maar verloor in Meulebeke. Team Burgemeester won in Meulebeke maar verloor in Tielt.

In de deelgemeenten van Tielt zien we nog een ander beeld. In Schuiferskapelle en Kanegem, waar met (onder meer) Klaas Carrette, Roos Tack en Glenn Lambert enkele CD&V-sterkhouders wonen zijn de christendemocraten veruit de grootste. In Aarsele is Team Burgemeester dan weer de grootste. Geen toeval, want Aarsele is de woonplaats van Veerle Vervaeke. Vervaeke stond op de tweede plaats van de lijst van Verwilst. Het is bovendien ook het dorp van haar partijgenoot Joris Tack. Maar het Aarseelse telbureau is wel het enige bureau op Tielts grondgebied waar Team Burgemeester de grootste is.

In absolute cijfers

Tot slot even de absolute cijfers vergelijken. In Tielt en deelgemeenten samen stemden er 3.136 mensen op de CD&V van Luc Vannieuwenhuyze. 2.270 Tieltenaars stemden op het Team Burgemeester van Dirk Verwilst. Daar staat tegenover dat 2.832 Meulebekenaars stemden op Team Burgemeester, terwijl CD&V-Lijst voor de Burger in Meulebeke slechts 1.325 stemmen kreeg. Maar het is het totaalplaatje dat telt. En dat kennen we. Team Burgemeester haalde 5.102 stemmen en werd weliswaar de grootste partij, maar Verwilst kreeg de kans niet om z’n initiatiefrecht te benutten. CD&V-Lijst voor de burger had in totaal 4.461 stemmen en werd de tweede grootste.

Witte rook over de nieuwe coalitie is er voorlopig nog niet, maar samen met de 2.440 stemmen van Iedereen Telt en de 1.977 stemmen van Vooruit zal Vannieuwenhuyze een meerderheid vormen van 18 op 31 zetels. Dat de grootste partij buiten spel gezet werd valt echter niet overal in goede aarde. Deze avond, net voor de start van de gemeenteraad, staat er in Tielt zelfs een politieke protestactie gepland uit onvrede met die gang van zaken. (SV)