Veerle Depuydt (De Brug) is nieuw in de gemeenteraad van Ingelmunster: “De stem van de landbouwsector”

Veerle is getrouwd met Maarten Bekaert, mama van Pauline (9) en Olivia (5). Ze wonen op de hoeve ’t Vijverhof in de Gentstraat. Ze is ingenieur milieukunde en werkt al 14 jaar als projectingenieur bij het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa). “Van mensen vanuit mijn werkomgeving, maar ook in mijn thuisomgeving hoor ik vaak dat ik heel aanspreekbaar, betrokken en voor de vooruit ben. Als dochter van een landbouwer ben ik erg vertrouwd met de uitdagingen waar de landbouwsector voor staat. Binnen de partij wil ik dan ook mee de stem van de landbouwsector helpen vertolken. Ik ben ervan overtuigd dat mijn schoonvader – gewezen landbouwer en politicus Marc Bekaert – trots zou zijn dat ik in zijn voetsporen treed.”