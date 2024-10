Tom Houthoofdt (Respect) is nieuw in de gemeenteraad van Middelkerke: “Hard werken voor een toekomst met kansen voor jongeren”

Tom Houthoodt is een geboren Leffingenaar. Hij behaalde een mooi resultaat met 876 voorkeurstemmen achter zijn naam. Het politieke engagement zit in de familie, en ook Tom zet zich vol passie in als voorzitter van CD&V Middelkerke.

Tom woont samen met zijn vrouw Nele, landmeter en ex-Belgisch kampioene op de 800 meter, en hun kinderen Remi (7) en Mathis (5) sinds 2014 terug in Leffinge. Naast zijn werk is hij actief in de ouderraad, de Heemkring en geniet hij van oldtimers en de zee. “Ik wil mijn kennis en ervaring inzetten om Middelkerke een toekomst te geven waarin duurzaamheid, infrastructuur en kansen voor jongeren centraal staan.”