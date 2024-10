Tjörven Vanrenterghem (Vlaams Belang) is nieuw in de gemeenteraad van Oostkamp: “Wil me graag profileren als een toegankelijke persoon”

Tjörven Vanrenterghem, (26) is al jaren lid van Vlaams Belang en behaalde op 13 oktober 251 stemmen achter zijn naam. Naast zijn politieke loopbaan is hij autotechnieker in een Brugse garage. In zijn vrije tijd is hij als trouwe supporter te vinden in de stadions van Club Brugge, het Franse Lille OSC en de Engelse ploeg West Ham United. “Ook ben ik medeorganisator van het jaarlijks evenement Oostkamp Swingt en het dartstornooi Patje’s Mancave Darters in Oostkamp. Als nieuw gemeenteraadslid wil ik een jongere input brengen. Hierbinnen wil ik me graag profileren als een toegankelijk persoon die tussen het volk staat.”