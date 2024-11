Thibeau Raman (De Brug) is nieuw in de gemeenteraad van Ingelmunster: “De jeugd is onze toekomst”

Thibeau is 22 jaar en woont in de Keirselaarstraat. Hij werkt als bakker bij Sablé Breton. Hij is bestuurslid bij Jeugdhuis Kontrabas. “Ik ben ontzettend blij dat niet alleen ik, maar alle vijf de jonge kandidaten van onze lijst verkozen zijn in de gemeenteraad. Dit toont aan dat de jeugd echt een impact heeft. Met een hart voor de jeugd wil ik zowel georganiseerde jeugdbewegingen als niet-georganiseerde jongeren actief betrekken bij ons gemeentebeleid. Mijn focus ligt op een inclusieve gemeente en ik wil een financieel stabiele toekomst garanderen, met een sportaanbod en faciliteiten voor iedereen in Ingelmunster. Een toegankelijk en luisterend gemeentebestuur voor zowel jong als oud is een prioriteit voor mij.”