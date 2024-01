Team 8670 wil op gemeenteraadsverkiezingen scoren met heel wat nieuwe gezichten

Op 22 juni 2023 maakten Lijst Burgemeester en Koksijde Vooruit bekend dat ze in oktober 2024 samen naar de verkiezingen zouden trekken als Team 8670. Nu, net iets meer dan acht maanden voor de ‘play-off’, stelden ze – naar analogie met de voetbalwereld – op de nieuwjaarsreceptie de ploeg voor waarmee ze de competitie hopen te winnen.

Voor de gelegenheid was cc CasinoKoksijde opgesmukt met voetbalgoals, want Team 8670 hanteerde heel wat voetbaltermen en vergeleek zichzelf met een professioneel voetbalteam.

Heel wat werk

“Vanavond gaat het over een echte topclub, en dan heb ik het niet over Club Brugge of Anderlecht”, zette Elwin Van Herck, fractieleider Koksijde Vooruit en voor de gelegenheid entertainer van dienst, de avond in. “We zullen de spelregels respecteren en ons laten leiden door onze coach met 30 jaar ervaring: huidig burgemeester Marc Vanden Bussche. Hij is onze Alex Ferguson!”

De burgemeester kon zich perfect inleven in de hem toegewezen rol als coach en voelde zich vereerd dat hij werd vergeleken met de beroemde Schotse voetbaltrainer. “Onder het motto altijd alles voor het team zullen we in de Champions League kampioen spelen en blijven spelen, niet voor één jaar, maar voor zes jaar! We hebben nog heel wat werk voor de boeg, zoals het zwembad vernieuwen de volgende legislatuur, we dromen van een nieuw theater op het plein bij de markt en…”

Nieuwe uitdaging

De burgemeester kon moeiteloos een hele waslijst opsommen, maar was vooral bijzonder trots op het rapport van de Gemeentemonitor, waarin Koksijde een uitmuntende score van 86 % haalde. “Maar het beste rapport moet nog komen, na het examen in oktober”, ging hij verder.

“Ik ben een trotse coach, want we hebben al een goeie veldbezetting met mensen die er van het eerste uur bij waren, zoals Dirk Dawyndt en Greta Suber-Delie. In 1982 werd ik voor het eerst verkozen als gemeenteraadslid en zat daarna 12 jaar op de oppositiebanken. In 1995 overtuigden we heel wat kiezers waardoor ik de burgemeesterssjerp kreeg. Nu staan we voor een nieuwe uitdaging! Er is een jaar aan voorafgegaan om samen met Koksijde Vooruit Team 8670 te vormen! Ik ben heel tevreden dat er hier vanavond een volle zaal supporters is komen opdagen!”

Nog geen volgorde

Dan volgde het spannende moment waarop Elwin Van Herck de namen onthulde van de verkiezingslijst. “Er zitten beslist speciale vedetten in onze ploeg, en er zijn ook enkele verrassende transfers”, ging Elwin verder in voetbaljargon.

Een officiële volgorde is nog niet bepaald, daarom werden de kandidaten in alfabetische volgorde voorgesteld. Schepen Stéphanie Anseeuw kwam als eerste op het podium, gevolgd door Suze Bogaerts (raadslid Koksijde Vooruit), Bart Bostoen als nieuwkomer, schepen Dirk Dawyndt, Katleen Calcoen (het bekende gezicht van het Sociaal Huis), nieuwkomer Nathan Cambier, Alain De Coster (voorzitter Koksijde Vooruit), schepen Charlotte Castelein, raadslid Bieke Dalle (Lijst Burgemeester), erenotaris Peter De Baets, Greta Suber-Delie (het gezicht van VVV), Luc Deltombe (LB), Sabelle Diatta (LB), Peter Levecque (KV), Laurenzo Moerman (KV), Julie Paelinck (LB), Bart Pieters (KV), nieuwkomer Elke Pillen (KV), Xana Pintelon (KV), tot ieders grote verrassing paardenvisser Katrien Terryn (LB), Jasper Vandewalle (KV), nieuw gezicht Ron Verhaeghe (LB), Hilde Wautraets (KV), Nicole Willaert (KV) en tot slot ‘spits’ Elwin Van Herck (KV).

De feestelijke avond startte met de verloting van een door alle Rode Duivels gesigneerd voetbaltruitje, waarna de kersverse ploeg het toepasselijke lijflied aanhief: You’ll never walk alone.