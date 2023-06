Open VLD Koksijde-Oostduinkerke en Koksijde Vooruit samen naar verkiezingen als ‘Team 8670’

Op het strand van Sint-André in Koksijde hielden de voorzitters van Open VLD Koksijde-Oostduinkerke en Koksijde Vooruit er nog even de spanning in voor ze donderdagavond via een sprekend videofilmpje de nieuwe lijstnaam en het nieuwe logo onthulden waarmee ze samen naar de verkiezingen trekken. Ze gingen het niet te ver zoeken: met ‘Team 8670’ en onder het motto ‘Vernieuwing en ervaring’ hopen ze de kiezers te overtuigen om samen dezelfde koers te varen.

Met de voeten in het zand en zicht op de zonsondergang en het strand van Sint-André lichten Julie Paelinck (voorzitter Open VLDKoksijde-Oostduinkerke) en Alain De Coster (voorzitter Koksijde Vooruit) de keuze van de nieuwe naam en het logo toe.

“We hebben de afgelopen maanden intensief samengewerkt om onze visie en toekomstplannen uit te werken”, zegt Julie. “Op deze prachtige locatie beseffen we nogmaals welke rijkdom we rond ons hebben, maar ook de verantwoordelijkheid die we dragen om ervoor te zorgen dat Koksijde-Oostduinkerke een bloeiende en gastvrije gemeente blijft. Samen gaan we deze uitdagingen aan en willen we de toekomst van onze gemeente verder vormgeven, met een gemeenschappelijke visie. Deze avond is een symbolische stap voorwaarts waarbij we met trots onze gezamenlijke lijstnaam bekendmaken die onze vastberadenheid en teamspirit weerspiegelt.”

Inwoner centraal

Alain De Coster borduurt verder op wat Julie vertelt. “Op 4 januari werd bekend dat Open VLD Koksijde-Oostduinkerke en het onafhankelijke Koksijde Vooruit de handen in elkaar zouden slaan en een gezamenlijke gemeentelijst zouden startten. Koksijde Vooruit brengt de laatste jaren heel wat nieuwe ideeën aan en staat voor de vernieuwing, met een frisse wind waarbij de inwoner centraal staat. Open VLD Koksijde-Oostduinkerke heeft een jarenlange bestuurservaring en al enorm veel initiatieven en projecten gerealiseerd. Iedereen weet dat het goed wonen is in Koksijde, Oostduinkerke, Wulpen en Sint-Idesbald. Met de ervaring van Open VLD en de vernieuwende frisse wind van Koksijde Vooruit kunnen we nog heel wat projecten voor de inwoners realiseren. A new team is born! We trekken dus naar de kiezer met de nieuwe baseline ‘Vernieuwing en ervaring’. Wel moesten we nog op zoek naar een nieuwe naam en een nieuw logo. De naam moest simpel, kort, maar alleszeggend zijn en de bundeling van de krachten van beide partijen. Daarbij moet de naam de volledige lading dekken met alle vier onze sterke deelgemeenten, zodat de kiezer zich aangesproken voelt. Ons beleid moet zich focussen op alle inwoners. Zodra we de nieuwe naam en het logo hadden gekozen wilden we dit op een originele manier naar buiten brengen.”

Zon, zee en strand

Daarvoor gingen de twee teams letterlijk en figuurlijk in zee met Ilse Vijncke, alias #onzils. Ilse is een tweedeverblijver en kunstenares die al jaren prachtige zandcirkels maakt op het strand van Oostduinkerke. “Ilse vroeg ons welke elementen er moesten geïntegreerd worden naast de naam van de nieuwe lijst”, vervolgt Alain. “Uiteraard was dat: zon, zee en strand! Een andere insteek was het logo van de presidentiële campagnes van Barak Obama. Tijdens een van onze workshops met Exposure (bedrijf gespecialiseerd in onder meer politieke marketing en branding, red.) werd gerefereerd naar Obama, en het kwam ook in de buurt van het logo van de strandtekening… Het ontwerp werd een van de meest erkende politieke merkenlogo’s. Ook de vergelijking rond vernieuwing en ervaring is treffend! Ons logo spreekt eigenlijk voor zich, met de golven van de zee, de meeuwen, de blauwe en groene kleur, de beige kleur van het zand en een vleugje fuchsia. Vanaf vrijdag gaan onze nieuwe website, Facebook en Instagram ook live!”