Tania De Vlaminck (Vooruit) is nieuw in de gemeenteraad van Koekelare: “Me met hart en ziel inzetten voor Koekelarenaars”

Tania De Vlaminck (50), Vooruit-mandataris uit Zande, behaalde 509stemmen tijdens haar tweede kandidatuur voor Vooruit Koekelare. Ze is getrouwd met Nico Boddez en mama van Briek en Pjotr. Naast haar deeltijdse baan bij Gino Annys Technics, waar ze de facturatie en de offertes verzorgt, is Tania erg actief in het sociale leven. Ze is voorzitter van Ferm Zande, vrijwilligster bij De Gezellige Tallore en zaalverantwoordelijke van D’Oude Pastorie. Tijdens de vorige legislatuur was ze lid van het Bijzonder Comité, ondervoorzitter DCO Koelibri en bestuurslid van de bibliotheekraad.

Haar ontspanning vindt ze in wandelen, fietsen, wellness en citytrips. “Ik wil me met hart en ziel blijven inzetten voor de inwoners van Koekelare”, zegt ze.