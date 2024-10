Stijn Mannens (Eendracht) is nieuw in de gemeenteraad van Dentergem: “De inwoners een luisterend oor bieden”

Stijn Mannens (35) is zelfstandige bij M-Construct en plaatser bij natuursteenbedrijf Eggermont. Hij kwam voor het eerst op bij de gemeenteraadsverkiezingen en behaalde meteen 568 stemmen.”Het was voor dan ook een grote verrassing dat ik direct verkozen was”, reageert hij. “Maar door de vele jaren vroeger als KLJ-bestuurslid en voorzitterschappen van zowel KLJ Gewest Tielt als van de Jeugdraad hier in Dentergem was dit een logische volgende stap. Ik wil vooral de mensen hier in groot-Dentergem een luisterend oor bieden en hen helpen waar kan. Mijn ambities zullen vooral in de jeugd, landbouw, cultuur en feestelijkheden liggen. Nu is het vooral de bedoeling om er met veel goesting in te vliegen met een bekwame ervaren bestuursploeg.”