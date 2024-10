Stefanie Persijn (Eendracht) is nieuw in de gemeenteraad van Dentergem: “Een gezonde samenwerking nastreven met onze partij”

Stefanie Persijn (44) woont met haar man Björn Samyn en kinderen Julie (19), Kato (15) en Margot (12) in de Oostdreef in Wakken. Ze is kinderverpleegkundige op de afdeling materniteit en neonatologie in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. Ze behaalde 503 voorkeurstemmen. “Het was de eerste keer dat ik mij kandidaat stelde bij de verkiezingen. Ik ben zeer tevreden met mijn behaalde resultaat en met het feit dat ik verkozen ben. Ik wil dan ook de kiezers die mij een stem gaven bedanken. Ik zou graag het dossier van de gemeentelijke kinderopvang opvolgen. Ook de dossiers in verband met jeugdwerking, onderwijs, gezondheid en verkeersveiligheid liggen me na aan het hart. Ik wil graag een gezonde samenwerking nastreven samen met mijn groep.“