Stadsbestuur biedt excuses aan voor problemen in De Venning na protest voor gemeenteraad: “Vergoeding pas mogelijk bij individuele gevallen”

Een protest voor de gemeenteraad, onvrede tijdens de gemeenteraad en naar alle waarschijnlijkheid nog geen sluitende oplossing. De Venning beroerde de gemoederen tijdens de Kortrijkse gemeenteraad van 20 januari. Liesbeth Vercaemst (Vlaams Belang) en Marleen Dierickx (Groen) dienden interpellaties in en schepen Wout Maddens (TBSK) erkende de problemen volmondig. “We bieden onze excuses aan, maar problemen dienen gemeld te worden bij SW+.” Zo lijkt het laatste nog niet gezegd hierover, want de buurtbewoners eisen een financiële compensatie. SW+ wil dat de individuele problemen worden aangetoond voor er sprake kan zijn van een vergoeding.

Het viel vooraf te voorspellen, maar de problemen die zich voordoen in de sociale woonwijk De Venning, was meteen hét item op de Kortrijkse gemeenteraad van 20 januari, en zelfs ervoor al. Even de voorgeschiedenis schetsen: rond de jaarwisseling kwamen de eerste berichten binnen over problemen met de verwarming en warm water in verschillende huizen, iets wat het merendeel leek.

SW+, die instaat voor De Venning, gaf aan dat dit kwam door een shift in brandstof. De collectieve verwarmingscentrale gebruikt namelijk zowel gas als pellets en vanaf een bepaalde temperatuur wordt die overgeschakeld. Daar zou het schoentje toen gekneld hebben. Er kwam dus ’s avonds laat op 30 december een extra mobiele unit.

Vier eisen

Maar voorlopig bleven structurele oplossingen uit. Het was wachten op de vergadering van de raad van bestuur die vandaag samenkomt, klonk het. Ondertussen bleven bepaalde bewoners toch last hebben van dezelfde problemen. In se gaat het om lauw water en een maximumtemperatuur van 20 °C in de huizen. De buurt mobiliseerde zich, mede door het toedoen van PVDA Kortrijk, en er kwam een bewonersvergadering op 6 januari. Daar waren 33 aanwezigen.

De bewoners hadden vier concrete eisen: een definitieve oplossing voor de verwarming en het warm water, een financiële compensatie van 200 euro voor élk huishouden dat getroffen werd, een duidelijk en bereikbaar informatiepunt waar de bewoners gehoor krijgen voor alle problemen met betrekking tot hun woning, actie voor andere problemen met de infrastructuur. De bewoners zaten trouwens onlangs samen met SW+, maar protesteerden nu toch voor de aanvang van de gemeenteraad omdat dat gesprek onvoldoende vruchtbaar was.

“Door dat allemaal samen te doen, is de bal wel aan het rollen gegaan en is er al wat verbeterd”, sprak Andy Verslycken, een bewoner van De Venning en de trekker van het comité. “De problemen met warm water en verwarming zijn al verminderd, door het plaatsen van een mobiele mazoutketel. SW+ heeft een brief verspreid naar de bewoners dat Six bij iedereen zal langsgaan om te kijken wat moet gebeuren. We hadden ook een onderhoud gevraagd met SW+. Vorige donderdag heeft dat gesprek plaatsgevonden. We hebben er de problemen en onze eisen op tafel gelegd. Op zich is het gesprek goed verlopen, maar er zijn daar toch nog een paar dingen over te zeggen.”

Onbegrip

Lotte Tienpont van PVDA vulde daarop aan: “SW+ blijft het probleem minimaliseren en doet enkele vage beloftes van oplossingen, maar er is nog steeds geen concrete timing of plan voor alle herstellingen. En dan wat betreft de eis tot 200 euro financiële compensatie voor de dagen zonder verwarming en warm water, SW+ zegt daarover letterlijk ‘Mocht u als bewoner van mening zijn dat u wel individuele, duidelijk aanwijsbare schade hebt geleden, dan kan u ons dit laten weten en onderzoeken wij in eer en geweten uw case.’’ Wij vragen ons af: hoe moeten mensen bewijzen dat er geen warm water en verwarming was? Moeten ze allemaal met een lijstje gaan waarop staat die dag tussen dat en dat uur? Dat is gewoon onmogelijk om dat te bewijzen, en dat weten ze ook.”

Er waren in totaal iets meer dan tien buurtbewoners verzameld aan de ingang van het stadhuis. Vooraf gingen, onder andere, Groen-gemeenteraadsleden Miet Callens en Marleen Dierickx in gesprek met de protesteerders. Zij hadden ook een interpellatie hierover ingediend. Net voor het begin van de gemeenteraad stopte ook kersvers voorzitter Vincent Van Quickenborne (TBSK) om met hen te praten.

Opeenstapeling

En dan moest uiteraard de gemeenteraad zelf nog beginnen. De ingediende interpellaties over De Venning kwamen als eerste. Als allereerst kwam Liesbeth Vercaemst (Vlaams Belang) hierover aan het woord. “De problemen in De Venning stapelden zich de afgelopen jaren op. De bal ging al aan het rollen 2018. In Kortrijk transformeerde toen de sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning de wijk Venning in een zogenaamde moderne ‘eco-wijk’, maar de kwaliteit liet toen al volgens verscheidene bewoners sterk te wensen over.” Vlaams Belang liet ook een foto projecteren van de “politieke verantwoordelijken”.

Daarna kwam een voorstel voor beslissing van Marleen Dierickx, dat ze uiteindelijk na het debat weer introk. Ze stelde enkele vragen waarmee ze de urgentie van het dossier vooral wou aankaarten. Ze stelde zich ook de vraag of de bewoners een financiële compensatie zouden krijgen. Daarna kreeg Veronique Decaluwé, voorzitter van SW+, het woord. “We erkennen het probleem en hebben hier ook al slapeloze nachten door gehad”, begon de voorzitter. Er kwam opnieuw een verklaring voor de aanvankelijke problemen. “We zijn bij verschillende buurtbewoners langsgegaan en toen bleek dat deze problemen zich niet bij iedereen voordeden.”

Daarna liep een van de protesteerders, die achteraan de zaal waren toegelaten op voorwaarde dat ze stil zouden zijn, gepikeerd weg. Een collectieve vergoeding leek niet meteen een optie, al werd opnieuw verwezen naar de raad van bestuur die vandaag plaatsvindt. Joost Bonte (Vooruit) kwam nog kort met een reactie daarop: “Ik merk toch vooral een grote discrepantie tussen wat SW+ ervaart en wat de buurtbewoners ervaren. Ze hebben het gevoel dat ze niet gehoord worden.”

Excuses

Ten slotte kwam schepen Wout Maddens (TBSK) aan het woord. Hij erkende de problemen in alle talen en bood zelfs namens het stadsbestuur z’n excuses aan. “Wij horen van diverse stemmen dat er problemen zijn en bieden onze excuses aan voor de ongemakken.”

Daarna benadrukte hij wel dat De Venning een heel ambitieus project is en dat SW+ nog vele succesvolle projecten lopende heeft. “Het warm water was een collectief probleem, de verwarming eerder individueel. Er is een traject uitgezet om het systeem te splitsen.” Hij hekelde ook de berichtgeving op sociale media en de actie voor de gemeenteraad en riep op om problemen te melden bij de bevoegde instantie.

Zo lijkt er vandaag nog steeds geen duidelijkheid over de collectieve vergoeding die de buurtbewoners vragen. De discrepantie, zoals Joost Bonte het noemde, blijft met andere woorden groot. Wordt vervolgd.