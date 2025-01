Bewoners van De Venning eisen structurele oplossingen na aanhoudende problemen, SW+ geeft aan nog geen officiële melding te hebben gekregen

Maandagavond kwamen 33 bewoners van de sociale woonwijk De Venning samen tijdens een door PVDA georganiseerde vergadering. De bijeenkomst was een reactie op de aanhoudende problemen met verwarming en warm water in de wijk. De bewoners formuleerden vier concrete eisen en kondigden twee acties aan om hun situatie onder de aandacht te brengen bij woonmaatschappij SW+. Algemeen directeur Karel Maddens geeft aan nog niets officieel te hebben binnengekregen en reageert op de eisen.

De voorbije weken kampten een aanzienlijk aantal woningen in De Venning met ernstige problemen. Bij sommige gezinnen zakte de temperatuur binnenshuis onder het gewenste niveau, en de toevoer van warm water verliep vaak moeilijk. Hoewel verantwoordelijke SW+ een tijdelijke mobiele gasunit installeerde om het collectieve verwarmingssysteem te ondersteunen, meldt een meerderheid van de bewoners dat de problemen nog niet volledig zijn opgelost, aldus PVDA.

Lees ook: Verwarmingsproblemen in wijk De Venning lijken opgelost na nieuwe maatregelen

Vier eisen

Tijdens de vergadering stelden de bewoners en PVDA vier eisen op. In de eerste plaats vragen ze een definitieve oplossing voor de verwarmings- en warmwaterproblemen. Volgens een peiling onder de aanwezigen zijn de problemen met verwarming bij 55% van de gezinnen nog steeds niet opgelost; voor warm water is dat 16%. “Die cijfers liggen niet in lijn met het aantal meldingen dat wij via het meldnummer 0800 binnenkrijgen”, zegt algemeen directeur Karel Maddens daarover.

Daarnaast eisen de bewoners een financiële compensatie van € 200 per getroffen huishouden als tegemoetkoming voor de ongemakken. “Het is onacceptabel dat we betalen voor een comfort dat we niet krijgen,” klonk het tijdens de bijeenkomst. Volgens de algemeen directeur “Er is nog geen officiële vraag binnengekomen. Wij vernamen via sociale media dat PVDA een bewonersvergadering organiseerde. Op 21 januari zal de raad van bestuur van SW+ de situatie bespreken en daar ook de vraag naar compensatie behandelen (als die binnenkomt, red.). Nu kan ik daar nog niet meer over zeggen,” reageert Maddens.

Een derde eis betreft de oprichting van een duidelijk en bereikbaar informatiepunt waar bewoners terechtkunnen met klachten over hun woning. Volgens de bewoners worden meldingen die via het bestaande meldnummer worden gedaan, vaak onvoldoende opgevolgd. SW+ countert dat er wel al zo’n meldnummer bestaat. Ten slotte vragen ze een structurele aanpak van de bredere infrastructuurproblemen in de wijk, die volgens hen al jarenlang worden genegeerd.

Over de vraag naar een definitieve oplossing verklaart de algemeen directeur van SW+ dat de tijdelijke situatie met de mobiele gasunit zou moeten volstaan om de winterperiode te overbruggen. “Maandagvoormiddag was er al een vergadering gepland met technici van Equans, SIX en Van Marcke om een evaluatie te maken. We blijven werken aan een permanente oplossing. De problemen die er nu nog zijn, zijn gelinkt aan individuele problemen per huis,” aldus Maddens.

Twee geplande acties

Naast de eisen kondigden de bewoners ook twee acties aan. Er wordt een petitie gestart om steun te verzamelen en de ernst van de situatie aan te tonen. Daarnaast willen de bewoners met een delegatie ontvangen worden door SW+ om rechtstreeks over de problemen en oplossingen te praten. Wordt vervolgd.