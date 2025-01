Onvrede in sociale woonwijk De Venning na dagen zonder verwarming: “We zijn het beu!”

In de sociale woonwijk De Venning in Kortrijk heerst er onvrede nadat er net voor de jaarwisseling een aantal dagen geen warm water en verwarming was voor een deel van de huizen. Volgens buurtbewoners zou het niet de eerste keer zijn dat de problemen zich voordoen. Andy Verslycken neemt nu het heft in eigen handen en ging samen met PVDA rond om de buurt te mobiliseren. Maandag is er een bewonersvergadering gepland.

Zaterdag 4 januari klokslag tien uur ’s ochtends spreken we af in het huis van Andy Verslycken, die woont in de Beeldhouwerslaan in de Venning-wijk. Hij is het gezicht geworden achter de onvrede die heerst in de sociale woonwijk sinds de laatste week voor de jaarwisseling. De buurtbewoners hadden namelijk een vijftal dagen onvoldoende verwarming en vooral beperkt warm water door een opeenstapeling van technische storingen.

Bewonersvergadering

Een zestal actievoerders van PVDA Kortrijk zijn bij Andy thuis verzameld om rond te gaan in de wijk. De voorbije dagen deed de partij ook al z’n ronde om met de mensen te spreken. Nu willen ze de buurtbewoners uitnodigen voor een bewonersvergadering maandagavond. “Ik heb actie ondernomen omdat ik en de andere bewoners de problemen beu zijn”, zegt Andy Verslycken ons. “We doen vandaag alle straten en gaan morgen opnieuw langs bij de appartementen in de wijk.”

Verslycken leeft er al drie jaar en ziet elk jaar in de winter dat dezelfde problemen opspelen. “Maar nu is het toch nog wat erger. Kerst en nieuw hebben we doorgebracht in de kou (met een dikke jas en deken, red.) en zonder warm water, waardoor we ons zelfs niet konden douchen. Het was al zeker niet te doen met kinderen in huis. Ik heb mijn dochter naar haar moeder gestuurd voor oudejaarsavond. Haar gezondheid begon eronder te lijden: ze kreeg hoofd- en buikpijn. En ik ben lang niet de enige die met de problemen zit (een 200-tal woningen waren getroffen door dezelfde problemen, red.)!”

Zo blijkt ook tijdens de ronde, die we voor een deel meevolgen met Andy en Lotte Tienpont van PVDA. “Wanneer we thermostaat op 24 ° C instelden, kregen we maximaal 18 à 19 ° C”, zegt een buurtbewoner. “En het water was wel echt koud! Douchen lukte niet. Sinds dinsdagavond is het bij ons opgelost. We wonen hier negen jaar en er zijn al even lang problemen op vlak van onderhoud en communicatie.”

Tijdelijke oplossing

We belden tijdens de ronde samen met Andy en Lotte bij zo’n vijf huizen aan en telkens hoorden we dat er geen warm water of verwarming was. Sinds de installatie van een mobiele extra unit op maandag zijn de problemen bij de meesten wel opgelost, zo ook bij Nathalie Van Walleghem. We mochten binnen in haar woning om de ‘warm watertest’ te doen. “Zo’n maand of drie geleden zijn de problemen met het water begonnen bij mij: eerst was dat een weekend en later hadden we zelfs weken lang geen warm water. Zo ook afgelopen week. Nu heb ik gelukkig terug warm water en hopelijk blijft het zo.”

Nathalie Van Walleghem heeft ondertussen terug warm water. (Foto Kristof Desmet)

Tijdens de ronde waren de buurtbewoners telkens geïnteresseerd om naar de bewonersvergadering te komen op maandagavond. Die vindt plaats om 18 uur 30 in Worldkarts te Kortrijk. “De PVDA gaat samen met de bewoners verder op bezoek in de wijk om de situatie in kaart te brengen, ter voorbereiding van de vergadering op maandag 6 januari”, is Lotte Tienpont stellig. “Het wordt tijd dat deze mensen serieus genomen worden. Wij zeggen: Verwarm de Venning.”

“Wij willen dat er een snelle en permanente oplossing komt. Het is de bedoeling dat de mensen de koppen bijeen steken en wij willen hen daarbij helpen met de PVDA. Eerst en vooral moeten we daarvoor met de mensen praten en dat willen we maandag dus doen. Iedereen is tot nu toe enthousiast om te komen, als ze kunnen. Ze zijn blij dat er mensen zoals Andy het heft in eigen handen nemen.”

Drie eisen

Concreet hebben Tienpont en PVDA drie eisen voor de buurt: “zorg voor een snelle en definitieve oplossing, zorg voor een terugbetaling voor de dagen waarop er geen warm water en verwarming was en informeer de bewoners snel en duidelijk”. Na de vergadering maandag zou er meer duidelijkheid moeten zijn van wat de bewoners zelf precies verwachten van verantwoordelijke SW+.