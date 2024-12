Verwarmingsproblemen in wijk De Venning lijken opgelost na nieuwe maatregelen

De sociale woonwijk De Venning in Kortrijk heeft de afgelopen week te kampen gehad met problemen rond verwarming en warm water. In sommige woningen zakte de temperatuur onder het gewenste niveau, en het warme water hield vaak al na enkele minuten op. Met de komst van een extra mobiele unit lijkt er nu – tijdelijk – licht aan het einde van de tunnel. Er wordt door woonmaatschappij SW+ gezocht naar een oplossing op langere termijn.

De problemen in De Venning waren vooral merkbaar in de koudste dagen van het jaar. Een buurtbewoner vertelt anoniem: “Sommige kamers zijn ijskoud. Elk jaar hebben we in deze periode hetzelfde probleem. Soms is er zelfs in de zomer iets mis met de verwarming.”

Het gebrek aan warm water bracht extra uitdagingen met zich mee. “We worden letterlijk in de kou gelaten,” zegt een andere bewoonster. “Dit duurt nu al een paar dagen. Als je een probleem meldt, duurt het lang voordat er iets gebeurt.” Ondanks de frustratie zou de toon in de wijk overwegend hoopvol blijven, met de wens dat de recent genomen maatregelen eindelijk een structurele oplossing zullen brengen.

Gas en pellets

De verwarmingsinstallatie in De Venning werkt met een collectief systeem dat gebruikmaakt van een combinatie van gas en pellets. Dit duurzame model, geïntroduceerd bij de vernieuwing van de wijk, heeft nu echter te kampen gehad met technische beperkingen. De overgang tussen gas en pellets verloopt niet altijd soepel, waardoor de installatie soms onvoldoende vermogen levert. Dit heeft niet alleen invloed op de temperatuur in de woningen, maar ook op de beschikbaarheid van warm water.

De mobiele extra unit is sinds maandagavond operationeel. (Foto Kristof Desmet)

Veronique Decaluwé, voorzitter van SW+, benadrukt dat het om een complex probleem gaat: “De combinatie van gas en pellets is ontwikkeld om duurzaam en betaalbaar te zijn, maar we hebben gemerkt dat er bij koude temperaturen aanvullende ondersteuning nodig is. Daarom hebben we een mobiele gasunit geïnstalleerd die het systeem tijdelijk versterkt. De laatste dagen zijn wij er vaak aanwezig geweest. We woonden hier bij wijze van spreken en leven echt mee. Het gaat ook om een minderheid van de huizen. Ik heb de indruk dat er in 75 % van de woningen geen problemen zijn.” Dat laatste wordt door de gesproken buurtbewoners wel in twijfel getrokken.

Acties van SW+

SW+ heeft naar eigen zeggen dus snel gereageerd op de klachten van de bewoners. Vanaf maandagavond is er een mobiele gasunit operationeel die het bestaande systeem ondersteunt. Deze tijdelijke oplossing moet ervoor zorgen dat zowel de verwarming als het warm water weer naar behoren werken. Decaluwé: “We hebben de afgelopen dagen intensief overleg gepleegd. Met de mobiele unit zorgen we ervoor dat de bewoners warm de winter kunnen doorkomen. Tegelijk werken we aan een structurele verbetering van het systeem.”

Hoewel de mobiele unit slechts een tijdelijke maatregel is, onderzoekt SW+ nu de mogelijkheden om de installatie grondig te moderniseren. “Onze prioriteit is om het systeem op lange termijn duurzaam en betrouwbaar te maken, zonder de betaalbaarheid uit het oog te verliezen,” aldus Decaluwé.

Kritiek

Ondanks de inspanningen van SW+ blijven sommige bewoners kritisch. “Wij betalen voor een bepaald comfort, maar dat krijgen we niet altijd. Als ik nu mijn verwarming instel op 24 °C en maar 19 ° C krijg, betaal ik dan voor die ingestelde temperatuur? Het is frustrerend dat dit niet duidelijk terug te zien is op de facturen,” stelt een bewoner. De communicatie van SW+ komt zo onder vuur te liggen. Sommige bewoners voelen zich onvoldoende geïnformeerd over de voortgang van de werken en vragen om meer transparantie.

PVDA Kortrijk heeft de problemen in De Venning aangekaart en roept op tot structurele verbeteringen. Ze eisen een snelle en definitieve oplossing, duidelijke communicatie en een compensatie voor de dagen waarop de bewoners zonder verwarming of warm water zaten. SW+ zegt geeft aan dat een terugbetaling niet aan de orde is. PVDA Kortrijk specificeert voor alle duidelijkheid niet welke terugbetaling precies wordt geëist.

De installatie van de mobiele gasunit zou nu alleszins verlichting moeten bieden in de wijk, en volgens SW+ zouden de meeste problemen vanaf maandagavond opgelost moeten zijn. Toch blijft het duidelijk dat er meer nodig is om het vertrouwen van bepaalde bewoners volledig te herstellen.