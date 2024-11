Sarah T’Joens (Vlaams Belang) is nieuw in de gemeenteraad van Wervik: “Veiligheid belangrijkste punt op de agenda”

Sarah T’Joens is afkomstig uit Bissegem, woont in de Moerput in Geluwe en werd in juni verkozen tot Vlaams volksvertegenwoordiger. Voor Vlaams Belang was ze lijsttrekker en zo was ze goed voor 636 voorkeurstemmen. “Als nieuw verkozen gemeenteraadslid ben ik uitermate fier om de belangen van de inwoners binnenkort te mogen verdedigen”, klinkt het. “De verwachtingen voor mezelf en mijn partij lagen hoog, maar de score die we behaalden is echt prachtig. Van nul naar vier zetels, waarvan ik er eentje mag behartigen: dat is een duidelijk signaal van onze kiezers. Onze fractie zal van veiligheid het belangrijkste punt maken op de agenda, want dat is een van de hoofdtaken van een goed bestuur.”