Rita Gantois (Samen met Sander) is nieuw in de gemeenteraad van Koksijde: “Ongelooflijk content met mijn voorkeurstemmen”

Landbouwster Rita Gantois (66) is de partner van Denis, mama van Lies, Leen en Hanne en metje van Kato, Siebe, Kobe, Nora, Marilou en Remus. En ze is als politica terug van weggeweest: Rita was bijna dertig jaar politiek actief als OCMW-voorzitter, schepen en parlementslid.

Al haar hele leven is Rita een bezige bij, met een passie voor tuinieren, lezen en wandelen. Ze is ook sterk sociaal geëngageerd, onder meer bij Kom op tegen Kanker. Ze is heel tevreden met haar resultaat. “Ik ben zeer dankbaar en ongelooflijk content met 1.508 voorkeurstemmen. Ik heb in de loop der jaren zoveel kansen en vertrouwen gekregen, zoveel mogen werken voor onze mooie gemeente.”