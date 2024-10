Pieter-Jan Bode (Inzicht) is nieuw in de gemeenteraad van Knokke-Heist: “Jeugdinfrastructuur moet upgrade krijgen”

Met 797 stemmen behaalde de jonge Pieter-Jan Bode (28) uit Westkapelle de vijfde beste score op de lijst Inzicht. Meer nog: wegens die goede score mag hij na twee jaar Isabelle Goeminne opvolgen als schepen. Pieter-Jan – PJ voor de vrienden – is bekend voor zijn sterk engagement in de jeugdraad en bij de lokale basketploeg. Als gediplomeerd landmeter is hij actief bij studiebureau Jonckheere in Brugge. “Ik wist ergens wel dat ik niet slecht zou scoren, maar dat het zo goed zou zijn was toch wel een verrassing. En dat ik schepen zou worden, had ik al helemaal niet verwacht”, zegt Pieter-Jan. “Ik wil me focussen op jeugdbeleid en wil er voor ijveren dat de jeugdinfrastructuur een upgrade krijgt want dat is echt wel nodig.”