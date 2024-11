Peter De Bel (De Brug) is nieuw in de gemeenteraad van Ingelmunster: “313 stemmen met nummer 13”

Peter (55), getrouwd met Greet Keirsebilck, woont in de Meulebekestraat. Hij werkt als Systems Manager en Preventieadviseur bij Uitgeverij Lannoo in Tielt. “13 is mijn geluksgetal? Met nummer 13 haalde ik 313 stemmen. Ik wil mij verder inzetten voor sport en cultuur. Door de bouw van het nieuwe Cultuurhuis zullen alle verenigingen er wel bij varen, ook de sportclubs. De evenementenhal zal minder worden gereserveerd en er komt dus meer ruimte voor sport. Wie weet, komt er ooit een basketbalclub in Ingelmunster? Ik volg de vernieuwing van het sportpark van nabij op. Is de Lysbrug afgewerkt, dan zal het aangenaam vertoeven zijn langs het kanaal. De kant langs de Mandel is voor de trage weggebruikers. Spedelecs en bromfietsen horen daar niet thuis.”