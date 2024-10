Pauline Wybo (Vooruit) is nieuw in de gemeenteraad van Oostkamp: “Waarborg bieden voor voldoende kwalitatieve kinderopvang”

Pauline Wybo (21) is de dochter van huidig gemeenteraadslid Filip Wybo en Caroline Corty. Ze behaalde vanop de tweede plaats 390 voorkeurstemmen. Ze is lid van KSA Ten Rode waar ze al 6 jaar leiding geeft. Als laatstejaarsstudente pedagogie van het Jonge Kind in Gent zou ze graag binnen de gemeenteraad werken aan alles wat de jongeren bezighoudt, zoals betaalbaar wonen, kinderopvang en jeugdbeleid. Pauline vindt ook dat er te veel beslist wordt over deze leeftijdsgroep door oudere politici en niet door de jongeren zelf. “Ik wil graag waarborgen bieden dat er voldoende kwalitatieve kinderopvang blijft in onze gemeente.”