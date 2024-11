Paul Vandendriessche (Vleteren Actief) is nieuw in de gemeenteraad van Vleteren: “Als verkeersdeskundige wil ik inzetten op mobiliteit”

Gewezen veldwachter van Vleteren en later commissaris van politie Paul Vandendriessche (75) is totaal nieuw in de politiek. Hij werd van de eerste keer lijsttrekker op de lijst Vleteren Actief, waarvan huidig raadslid Kristof Dejonckheere (196) als tweede mag zetelen. Paul behaalde 178 voorkeurstemmen. “Mijn speerpunten zijn uiteraard mobiliteit, verkeersleefbaarheid, verkeersveiligheid en fietspooling”, zegt Paul Vandendriessche, die een hoger diploma verkeerskunde bezit. “Door ingrepen van buiten Vleteren gaat het doorgaand verkeer zich anders gaan gedragen. Dat zorgt onder meer in de Kruisboomstraat voor overlast. Een oplossing moet gezorgd worden in wisselwerking met het dossier van de N8. Een fusie zou dramatische gevolgen hebben voor Vleteren.”