NieuwPittemEgem lanceert fusie-enquête

Tijdens de voorbije gemeenteraad stelde oppositiepartij NieuwPittemEgem al vragen bij de eventuele fusieplannen van de gemeente. De partij lanceert nu een eigen enquête om te peilen naar de mening van de bewoners over dit onderwerp.

“We willen hierin peilen naar hoe onze inwoners staan ten opzichte van een mogelijke fusie”, zegt fractieleider Christophe Vancoillie. “Na de aankondiging van de fusie tussen Wingene en Ruiselede werd dit onderwerp heel actueel. Dit is immers de eerste echte fusie in onze eigen provincie, waar dan ook volop over bericht werd in de media en waarbij de burgemeesters van de verschillende gemeenten en steden in onze regio uitvoerig aan bod kwamen.”

“We legden dit onderwerp dan ook op tafel tijdens de gemeenteraad, maar in haar antwoord gaf de meerderheid naar onze mening onvoldoende garanties dat zowel wij, als enige oppositiepartij, alsook onze inwoners voldoende betrokken zullen worden bij een mogelijk traject dat tot een fusie zou leiden.”

Recente info

“De meerderheid verwees in haar uitleg naar haar bevraging bij de bevolking uit 2019 en naar onze eigen zomerenquête van 2020. Die info is volgens ons echter onvoldoende en achterhaald en bovendien is dit onderwerp met zijn voor- en nadelen ondertussen veel beter gekend bij de bevolking. In onze eigen enquête ging slechts één vraag over fusies, wat te beperkt is om een volledig beeld te vormen erover. Het resultaat was toen dat 56 procent tegen was, 28 procent voor en 15 procent geen mening had.”

“Daarom willen we nu een grote fusie enquête lanceren om allereerst een actueel en beter beeld te krijgen van hoe onze inwoners aankijken tegen een mogelijk fusie. Daarnaast willen we dieper ingaan op waarom men voor of tegen is en met welke gemeenten of steden men al dan niet zou willen samengaan. De enquête loopt tot halfweg juni, waarna de resultaten zullen voorgelegd worden aan onze inwoners en aan het gemeentebestuur.” (JG)

De enquête kan online ingevuld worden via https://nl.surveymonkey.com/r/HRGXRL5, via de website http://www.nieuwpittemegem.beof via de Facebookpagina van de partij. Wie geen online toegang heeft, kan een papieren versie vragen via contact@nieuwpittemegem.be of via 0495 41 38 86.