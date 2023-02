Ruiseleedse oppositie naar Raad van State tegen fusie met buurgemeente Wingene

De Ruiseleedse oppositiepartij Respect vraagt, samen met de initiatiefnemers van het referendum, aan de Raad van State om over te gaan tot de schorsing én vernietiging van de gemeentelijke beslissing tot fusie met de gemeente Wingene. Eerder had de partij ook al klacht ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur en bij Vlaams minister Bart Somers, een klacht die momenteel nog steeds in behandeling is.

Beide verzoekers menen dat een beslissing tot fusie niet genomen kan worden zonder voorafgaandelijk overleg met de inwoners. Ze wijzen op de zeer krappe politieke meerderheid van het huidige gemeentebestuur en geven aan dat de onzorgvuldigheid van deze beslissing een impact heeft op alle komende generaties in de gemeente.

Bovenop vormelijke fouten is er geen enkel voortraject of duidelijk onderzoek naar mogelijke alternatieven gevoerd in aanloop van het nemen van de beslissing.

Misleiding

“Bovendien misleidde het gemeentebestuur ook haar inwoners”, klinkt het bij de verzoekers. “Zo beweert het schepencollege bijvoorbeeld dat alle opties afgetoetst werden en er gesprekken of onderzoeken naar andere mogelijke fusie-partners zijn gesteld, terwijl dit nergens blijkt uit de voorgelegde fusiedossiers.”

“Slechts na de fusiebeslissing bestelde Ruiselede allerhande dure studies (onder andere bij EY) die moeten aantonen dat de gemeente Wingene de beste fusiekeuze zou zijn voor Ruiselede en die ook onze inwoners hiervan moeten overtuigen.”

Ondemocratisch

De verzoekers menen bovendien ook dat de gemeente haar zorgvuldigheid heeft miskend door de uitslag van het gemeentelijk referendum rond de fusie zo openlijk te negeren. “Mee ingegeven door dit verkiezingsresultaat zijn we van oordeel dat de gemeente Ruiselede haar huiswerk volledig opnieuw moet doen.”

“Respect is van oordeel dat een grondig onderzoek van zowel de noodzaak voor een fusie alsook voor de geschikte partner vereist is. Beslissen tot een té kleine fusie, op een ogenblik dat de Vlaamse overheid openlijk discussieert over de toekomstige fusieregels, is hoe dan een slechte keuze voor al zijn inwoners en zeer ondemocratisch.”

Eigenheid bewaren

“Na alles diepgaand te hebben geanalyseerd en de huidige beslissingen twee maanden te laten bezinken én verder grondig onderzoek in dit fusiedossier, is er vanuit de Ruiseleedse inwoners een zeer duidelijke vraag om de eigenheid van onze gemeente verder te vrijwaren. Zowel Respect als de initiatiefnemers van het referendum geven nu aan deze oproep van onze inwoners verder gehoor.”